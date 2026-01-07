Trend Galeri Trend Yaşam 2.ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 6 Ocak Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim potaya gitti?

TV8'in yarışması Survivor 2026'da ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor! Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden ve Keremcem'i sürpriz bir kararla potaya gönderen Ünlüler takımı, bugün 6 Ocak 2026 Salı akşamı "tamam mı devam mı" mücadelesine çıktı. Gönüllüler takımı ise galibiyet serisini sürdürüp rakiplerini zora sokma peşinde. Peki, Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İkinci konseyde ismi en çok yazılan eleme adayı kim oldu? İşte Dominik'ten en sıcak detaylar.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 06:18
Survivor 2026 sezonu, ilk haftadan itibaren yaşanan tartışmalar ve sert diyaloglarla gündemden düşmüyor. Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Keremcem'in ardından, gözler bu akşamki kritik oyuna çevrildi. Ünlüler takımı, eksik kadrosuna rağmen parkurda dengeyi sağlamaya çalışırken; Gönüllüler takımı hız ve atış avantajını kullanmak istiyor. Peki, 6 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (6 OCAK 2026)

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda parkur oldukça zorlu.

Survivor'da kazanan Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, gecenin sonunda meşaleleriyle Ada Konseyi'ne girdi.

Potaya giden isim BAYHAN oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

1. KEREMCEM

2. BAYHAN

