Trend Galeri Trend Yaşam 2’nci Dünya Savaşı’nda en çok kayıp veren ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var

2'nci Dünya Savaşı tarihe en çok can kaybının verildiği savaş olarak geçti. 70 milyondan fazla askerin çarpıştığı tarihin en kanlı savaşında, asker ve sivil olmak üzere toplam 60 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam o tarihte dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturuyordu. Bu bilgilere göre ise akıllarda tek bir soru belirdi… "2'nci Dünya Savaşı'nda en çok hangi ülke kayıp verdi?" Savaşın bitmesine 2 ay kala katılan Türkiye'nin kayıpları ise dikkat çekti. İşte ülkelerin 2'nci Dünya Savaşı'nda verdiği kayıplar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:07
Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmalar imzalamak zorunda kalması, ülkeler arasındaki ideolojik çatışmalar ve kaynak paylaşımında rekabet nedeniyle çıkan İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Fransa "Müttefik Devletler", Almanya, İtalya ve Japonya ise "Mihver Devletleri" olarak yer aldı.

Almanya'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Versay Antlaşması'ndan duyduğu memnuniyetsizliğin yanı sıra Adolf Hitler'in ülkede yükselişe geçen, Avrupa'yı Almanya topraklarına katma hedefi ve özellikle Sovyetler Birliği ve Yakın Doğu'daki stratejik noktaları ele geçirme arzusu, savaşı tetikleyen unsur oldu.

Birinci Dünya Savaşı'ndan galip ayrılmasına rağmen hedeflerine ulaşamayan İtalya'nın, Almanya ile yakınlaşarak Kuzey Afrika ve Balkanlar'da ilerleme hedefi, Japonya'nın Avrupa devletlerini Asya'dan çıkarma isteği, savaşın başında tarafsız kalan ABD'nin Pearl Harbor'da Japonya'nın saldırısına uğramasının ardından savaşa girmesi gibi etkenler, dünyayı 1945'e kadar süren küresel bir çatışmaya sürükledi.

EN ÇOK CAN KAYBI VERİLEN SAVAŞ

Müttefik Devletler ile Mihver İttifakı'ndan 70 milyondan fazla askerin çarpıştığı İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihine en çok can kaybının verildiği savaş olarak geçti. Savaşın sürdüğü 6 yıl boyunca asker ve sivil 60 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 1940'lı yıllarda 2,3 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturuyordu.

Savaşın sebep olduğu kıtlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenler de eklendiğinde ölü sayısı, sonraki yıllarda 80 milyona yaklaştı. Savaşın etkilediği ülkelerde yaşanan sınır dışı uygulamaları ve zorunlu tahliyeler, milyonlarca insanı yerinden etti. Nazi Almanyasının ırkçı politikaları yüzünden Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda Yahudi yerlerinden edilirken Finlandiya, Polonya, Baltık ülkeleri, Sırbistan ve Macaristan'dan da birçok sivil göçe zorlandı. ABD'nin savaş yıllarında ülkede yaşayan 127 bin Japon asıllı vatandaşı yerleştirdiği gözaltı kamplarında en az bin 800 Japon kötü muamele, şiddet ve yetersiz beslenme gibi sebeplerden hayatını kaybetti.

İŞTE 2'NCİ DÜNYA SAVAŞINDA EN FAZLA CAN KAYBI VEREN ÜLKELER:

59- İSVİÇRE= 100

TAHMİNİ NÜFUS: 4,2 milyon

58- KÜBA= 100

TAHMİNİ NÜFUS: 4,2 milyon

57- MEKSİKA= 100

TAHMİNİ NÜFUS: 19,3 milyon

56- İZLANDA= 200

TAHMİNİ NÜFUS: 118,9 bin

55- Türkiye= 200

TAHMİNİ NÜFUS:17,4 milyon

54- İRAN= 200

53- MOĞOLİSTAN= 300

52- IRAK =700

TAHMİNİ NÜFUS: 3,7 milyon

51- Mısır= 1.1 bin

TAHMİNİ NÜFUS:16,5 milyon

50- GUAM= 2 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 22,8 bin

49- BREZİLYA= 2 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 40,3 milyon

48- İsveç= 2.1 bin

TAHMİNİ NÜFUS:6,3 milyon

47- İRLANDA= 5.1 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 3 milyon

46- DANİMARKA= 6 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 3,8 milyon

45- LÜKSEMBURG= 7.1 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 290 bin

44- TAYLAND= 7.6 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 15 milyon

43- NORVEÇ= 10.2 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 2,9 milyon

42- YENİ ZELANDA= 11.7 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 1,6 milyon

41- GÜNEY AFRİKA= 11.9 bin

TAHMİNİ NÜFUS: 10,2 milyon