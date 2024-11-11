3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

Birçok kişi cilt üzerindeki erken yaşlanma belirtisi olan ince çizgi ve kırışıklıklarının olmamasını ister. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 51 yaşındaki kadın yüzüne uyguladığı bir yöntem ile 20 yaş daha genç göründüğünü iddia etti. Aynı zamanda rutininden bahseden kadın hem göbek yağlarını önleyen hem de cildini besleyen öneriler verdi. İşte detaylar…