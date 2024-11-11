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3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

Birçok kişi cilt üzerindeki erken yaşlanma belirtisi olan ince çizgi ve kırışıklıklarının olmamasını ister. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 51 yaşındaki kadın yüzüne uyguladığı bir yöntem ile 20 yaş daha genç göründüğünü iddia etti. Aynı zamanda rutininden bahseden kadın hem göbek yağlarını önleyen hem de cildini besleyen öneriler verdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:21
3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

Yaşlanma karşıtı neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız bu yöntem tam da size göre! 51 yaşındaki sosyal medya kullanıcısına göre, cilde bir sebze sürmenin yaşlanmayı geciktiriyor ve 20 yaş daha genç gösteriyor. Peki, bu sebze hangisi? İşte detaylar…

3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.

3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

HEM GENÇLEŞTİRİYOR HEM BAKIM YAPIYOR

Doğal yollarla cildinizin genç görünmesini istiyorsanız sosyal medya kullanıcısının bu yöntemini deneyebilirsiniz.

3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

Kullanıcı, 51 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığını ifade ederek 20 yaş daha genç görünmek için uygulamış olduğu sırrını paylaştı.

3 dakikada 20 yaş daha genç görünün! Hem göbek yağlarını yakıyor hem cildi besliyor…

Kadın, kırışıklıkları en aza indirmek için cildine çiğ patates kabukları sürdüğünü anlattı.

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