Trend Galeri Trend Yaşam 3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon nedeniyle İstanbul'un bazı ana arterlerinde trafik akışı geçici olarak durdurulacak ve yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki, 3 Mayıs Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

Giriş Tarihi: 02.05.2026 23:27
3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" kapsamında Üsküdar bölgesinde bazı yolların 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 06.00 ile 13.00 arasında araç trafiğine kapatılacağı açıklandı. Etkinlik nedeniyle söz konusu saat aralığında güzergâh üzerindeki cadde ve sokaklarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

3 MAYIS'TA ÜSKÜDAR'DA TRAFİĞE KAPANACAK ROTALAR

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" nedeniyle 3 Mayıs sabahı Üsküdar'da bazı ana arterler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Uygulama 06.00–13.00 saatleri arasında geçerli olacak.
Bu saat aralığında kapanacak güzergâhlar şu şekilde açıklandı:
Üsküdar Harem Sahil Yolu'nun Harem Otogarı bağlantıları ile Hakimiyeti Milliye Caddesi'nin kesiştiği noktaya kadar uzanan bölüm ve bu hatta bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.
Ayrıca Selmani Pak Caddesi'nin Hakimiyeti Milliye Caddesi ile birleşim noktası ile Paşa Limanı Caddesi kesişimine kadar olan Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca araç geçişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Paşa Limanı Caddesi'nin Hakimiyeti Milliye ve İcadiye Caddesi arasındaki kısmı da çift yönlü olarak kapalı olacak.
Kuzguncuk bölgesinde ise Çarşı Caddesi'nin İcadiye Caddesi bağlantısından başlayarak Gazhanesi Sokak kesişimine kadar olan bölüm ve çevresindeki sokaklar ulaşıma kapatılacak.
Abdullahağa Caddesi de Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişiminden Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımına kadar olan hattıyla birlikte trafiğe kapalı olacak alanlar arasında yer alıyor.

3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Trafik akışının aksamaması için bazı ana arterler alternatif yol olarak belirlendi. Sürücüler için önerilen güzergâhlar şöyle:
Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi'nin açık bölümleri, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi alternatif geçiş yolları olarak kullanılabilecek.
Sürücülerin belirtilen saatlerde bölgedeki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.

3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?