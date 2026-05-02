3 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: Pazar günü hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

3 MAYIS'TA ÜSKÜDAR'DA TRAFİĞE KAPANACAK ROTALAR

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" nedeniyle 3 Mayıs sabahı Üsküdar'da bazı ana arterler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Uygulama 06.00–13.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu saat aralığında kapanacak güzergâhlar şu şekilde açıklandı:

Üsküdar Harem Sahil Yolu'nun Harem Otogarı bağlantıları ile Hakimiyeti Milliye Caddesi'nin kesiştiği noktaya kadar uzanan bölüm ve bu hatta bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Selmani Pak Caddesi'nin Hakimiyeti Milliye Caddesi ile birleşim noktası ile Paşa Limanı Caddesi kesişimine kadar olan Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca araç geçişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Paşa Limanı Caddesi'nin Hakimiyeti Milliye ve İcadiye Caddesi arasındaki kısmı da çift yönlü olarak kapalı olacak.

Kuzguncuk bölgesinde ise Çarşı Caddesi'nin İcadiye Caddesi bağlantısından başlayarak Gazhanesi Sokak kesişimine kadar olan bölüm ve çevresindeki sokaklar ulaşıma kapatılacak.

Abdullahağa Caddesi de Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişiminden Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımına kadar olan hattıyla birlikte trafiğe kapalı olacak alanlar arasında yer alıyor.