3 Ocak Yengeç Dolunayı kimi nasıl etkileyecek? Sirius devreye girdi! Hak edenler için büyük ödül vakti!

HAK EDEN YÜKSELİR: KADERSEL SINAVIN SONU

Ve en önemlisi: "Hak eden yükselir." Ama bu, yıldızın verdiği bir ödül değil. Eğer şimdiye kadar:

Temiz niyetle ilerlediysen

Çalışkan kaldıysan

Haksızlığa uğrasan bile kötülükle cevap vermediysen

"Allah beni test ediyor" deyip iyi kalmayı becerebildiysen

İşte o zaman ödül gelir. Çünkü burada olan şey: zaman – niyet – eylem hizalanmasıdır. Dolunay ve Sirius sadece bu hizalanmayı hızlandıran bir eşiktir.