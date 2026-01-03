Trend
3 Ocak Yengeç Dolunayı kimi nasıl etkileyecek? Sirius devreye girdi! Hak edenler için büyük ödül vakti!
3 Ocak'ta gerçekleşecek Yengeç Dolunayı, Sirius yıldızının güçlü enerjisiyle birleşerek hayatımızdaki belirsizlikleri sona erdirmeye hazırlanıyor. Astrolog Meltem Akgenç, bu dönemin özellikle aile, yuva ve ilişkiler ekseninde büyük bir 'hesaplaşma ve netleşme' getireceğini vurguluyor. Kimlerin bu döngüden ödülle çıkacağı ve hangi kadersel sınavların bizi beklediği ise oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:01