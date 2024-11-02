3 yaşındaki Ömer’i ezdiği için minibüsün içinde canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

"GECELERİ SOKAĞA ÇIKMAZDI"

Amca, "Çok üzgünüz. Yeğenim duygusal ve yardımsever bir insandı. Bunu kendine nasıl yaptı bilmiyorum. Korkak biriydi aynı zamanda. Geceleri sokağa falan çıkmazdı. Ailesi de çok perişan bir durumda." dedi. Kazada ölen Ömer A.K.'nin ailesiyle de görüştüklerini dile getiren amca Mustafa Çakmak, "Karşı tarafla da görüştük, başsağlığı diledik. Karşı taraf da üzüldü, 'Bunu kendine neden yaptı, biz şikayetçi olmazdık' tarzında konuştular. Kaza kurbanı olan çocuğumuz için de çok üzülüyoruz. İki taraf da perişan halde. Yeğenimde panik atak da vardı. O anki refleksle intihar etmiş olabilir mi, bunu da aklım almıyor. Olaydan iki saat önce babası aramış, 'Oğlum bugün kargoya gitme' demiş, o da dinlememiş, gitmek istemiş.