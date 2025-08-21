Trend Galeri Trend Yaşam 30 Ağustos resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi?

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bayramın resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Özellikle kamu kurumları ve özel sektör çalışanları "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte yanıtı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:22
Zafer Bayramı heyecanı yaklaşıyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olup olmayacağı ve bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği araştırılmaya başlandı. Ulusal bayramlar arasında yer alan 30 Ağustos'ta kamu kurumları ve özel sektör çalışanları "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorularına aynıt arıyor. İşte 2025 Resmi Tatiller takvimi.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil kapsamında yer alan anlamlı bir gündür. 1922'de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'ni simgeleyen bu tarih, tüm yurtta coşkuyla anılmaktadır. Bu nedenle 30 Ağustos, 1 tam gün resmi tatildir.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Hem resmi tatil hem de hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları bu tarihte kapalı olacak.

