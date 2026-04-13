30 Yıl Çürümüyor, Tanesi 2 Bin TL'den Satılıyor: Ordu'da Dikenli Sarmaşıktan Servet Örüyor!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 62 yaşındaki Turgut Özcan, bölgede "melocan" olarak bilinen dikenli sarmaşıkları adeta altına dönüştürüyor. 45 yıldır el emeğiyle ördüğü balık sepetleri, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor. Ancak bu zanaatı yapan artık tek bir kişi kaldı…
Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 11:39