30 Yıl Çürümüyor, Tanesi 2 Bin TL'den Satılıyor: Ordu'da Dikenli Sarmaşıktan Servet Örüyor!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 62 yaşındaki Turgut Özcan, bölgede "melocan" olarak bilinen dikenli sarmaşıkları adeta altına dönüştürüyor. 45 yıldır el emeğiyle ördüğü balık sepetleri, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor. Ancak bu zanaatı yapan artık tek bir kişi kaldı…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 11:39
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Turgut Özcan, doğadan topladığı dikenli sarmaşıklarla balık sepeti örerek hem geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatıyor. Tam 45 yıldır balık sepeti örme zanaatı ile uğraşan Özcan, her bir sepeti büyük bir sabır ve el emeğiyle hazırlıyor.

DİKENLİ SARMAŞIKTAN BALIK KAPANINA

Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Turgut Özcan, çocuk yaşta komşusundan öğrendiği o kadim sanatı tek başına yaşatıyor. Dağlardan binbir güçlükle topladığı dikenli sarmaşıkları (melocan) evinin önünde sanat eserine dönüştüren Özcan, bu sepetlerle Karadeniz'in geleneksel balık avcılığını sürdürüyor.

SABIR İSTEYEN SÜREÇ

Bu iş göründüğü kadar kolay değil. Özcan, topladığı dikenleri hemen işleyemiyor. Dikenlerin örülmeye hazır hale gelmesi için tam 15-20 gün boyunca kuruma süresi var. Kuruyan sarmaşıklar Özcan'ın elinde, içerisine ekmek ve taş konularak suya bırakılan dayanıklı birer "balık kapanına" dönüşüyor.

DİKEN BULMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Geleneksel üretimin en büyük zorluklarından biri ise ham maddeye ulaşım. Özcan'a göre doğada eskisi kadar dikenli sarmaşık bulunmuyor. Günlük üretimin ise tamamen malzeme durumuna bağlı olduğunu belirtiyor.
Bu nedenle:

  • Diken bulabilirse günde 1-2 sepet üretebiliyor.
  • Köylere giderek özel olarak diken topluyor.
  • Bazen bunun için araç kiralamak zorunda kalıyor.
  • Doğal kaynakların azalması üretimi zorlaştırıyor.
SEPETLER YILLARCA DAYANIYOR

Doğal malzemelerle üretilen balık sepetleri, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Özcan'ın verdiği bilgilere göre:
  • Aktif kullanımda 6-7 yıl dayanıyor.
  • Kullanılmadığında 30 yıla kadar çürümeden saklanabiliyor.
ALICISI ANKARA'DAN BİLE GELİYOR

Talebin çok yoğun olduğunu belirten Özcan, sepetlerin tanesinin 1.500 TL ile 2.000 TL arasında alıcı bulduğunu söylüyor. Ankara, Tokat ve Giresun gibi şehirlerden özel olarak bu sepetleri almaya gelenler var.

SEPET ÖRERKEN TÜRKÜ SÖYLÜYOR

Balık sepeti örme süreci, Özcan için sadece bir iş değil aynı zamanda bir yaşam biçimi. Sepetlerini örerken türküler söyleyen usta, bu zanaatı büyük bir keyifle sürdürdüğünü ifade ediyor.

"BU İŞİ YAPAN KALMADI"

Turgut Özcan, balık sepeti örme zanaatının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Bölgede bu işi yapan neredeyse kimsenin kalmadığını belirten usta, mesleğin devamı için yeni ustaların yetişmemesinden yakınıyor.
"Bu işi yapan bir kişi daha vardı, o da rahatsızlandı. Şu an neredeyse tek başıma devam ediyorum" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

GELENEKSEL ZANAAT YOK OLMASIN

Turgut Özcan'ın yıllardır sürdürdüğü balık sepeti örme zanaatı, hem kültürel miras hem de doğal üretim açısından büyük önem taşıyor. Ancak ham maddeye ulaşımın zorlaşması ve yeni ustaların yetişmemesi, bu mesleğin geleceğini tehdit ediyor.
Karadeniz'in köklü geleneklerinden biri olan bu zanaat, Özcan gibi ustaların emeğiyle ayakta kalmaya devam ediyor.