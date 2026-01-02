300 Spartalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 300 Spartalı konusu ve oyuncu kadrosu

300 SPARTALI KONUSU NEDİR?

Pers İmparatoru Xerxes, yenilgi nedir bilmeyen devasa ordusunu Yunan topraklarına doğru harekete geçirir. Karşısındaki tehdidin büyüklüğünü bilen Sparta Kralı Leonidas, tanrıların savaşa izin vermemesi üzerine radikal bir karar alır. Sparta'nın en cesur ve en iyi eğitilmiş 300 askerini yanına alarak Thermopylae Geçidi'nde Pers ordusuna karşı durmaya gider.

Çocukluklarından itibaren yalnızca savaşmak için yetiştirilen bu askerler, sayıca katbekat üstün bir düşmana karşı tarihin en zorlu direnişlerinden birini sergiler. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilseler de cesaretleri, disiplinleri ve inançlarıyla geri adım atmazlar. Bu destansı mücadele sürerken Sparta'daki yöneticilerin savaşmama yönündeki kararlarının değişmesi umuduyla da bekleyiş devam eder.