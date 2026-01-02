Trend Galeri Trend Yaşam 300 Spartalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 300 Spartalı konusu ve oyuncu kadrosu

Tarihi atmosferi ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanan 300 Spartalı'nın hikâyesi, kadrosu ve yapım sürecine dair detaylar merak konusu oldu. Peki, 300 Spartalı filminin konusu neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve film hangi dönemde çekildi?

Giriş Tarihi: 02.01.2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:52
Savaş ve aksiyon türündeki yapım, tarihi anlatımı ve kendine has görsel diliyle dikkat çekti.

300 SPARTALI KONUSU NEDİR?

Pers İmparatoru Xerxes, yenilgi nedir bilmeyen devasa ordusunu Yunan topraklarına doğru harekete geçirir. Karşısındaki tehdidin büyüklüğünü bilen Sparta Kralı Leonidas, tanrıların savaşa izin vermemesi üzerine radikal bir karar alır. Sparta'nın en cesur ve en iyi eğitilmiş 300 askerini yanına alarak Thermopylae Geçidi'nde Pers ordusuna karşı durmaya gider.

Çocukluklarından itibaren yalnızca savaşmak için yetiştirilen bu askerler, sayıca katbekat üstün bir düşmana karşı tarihin en zorlu direnişlerinden birini sergiler. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilseler de cesaretleri, disiplinleri ve inançlarıyla geri adım atmazlar. Bu destansı mücadele sürerken Sparta'daki yöneticilerin savaşmama yönündeki kararlarının değişmesi umuduyla da bekleyiş devam eder.

300 SPARTALI OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler: Sparta kralı I. Leonidas
Lena Headey: Gorgo, Sparta Kraliçesi (Leonidas'in karısı)
Dominic West: Theron
Michael Fassbender: Stelios
Vincent Regan: Yüzbaşı Artemis
Rodrigo Santoro: Xerxes (Pers Kralı)
Andrew Tiernan: Ephialtes
Andrew Pleavin: Daxos
Tom Wisdom: EDilios (seslendirme)