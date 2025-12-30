31 Aralık sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 31 Aralık 2025 sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri

31 ARALIK'TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

31 Aralık resmî tatil olmadığı için devlet ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Poliklinik hizmetleri, randevular ve muayeneler hafta içi diğer günlerde olduğu gibi sürdürülecek. Acil servisler ise her zamanki gibi 24 saat esasına göre açık olacak.