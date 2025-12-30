Trend Galeri Trend Yaşam 31 Aralık sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 31 Aralık 2025 sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri

Yılbaşı tatiline geri sayım sürerken, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta hastaneler ile sağlık ocaklarının çalışma durumu merak ediliyor. Muayene ve randevu planı yapan vatandaşlar, resmî tatilin sağlık hizmetlerine etkisini araştırıyor. 31 Aralık gecesi yeni yıla girilirken, 1 Ocak Perşembe günü ülke genelinde resmî tatil uygulanacak. Bu süreçte acil servislerin, devlet ve özel hastanelerin ile aile sağlığı merkezlerinin hizmet düzeni vatandaşların gündeminde. Peki, yılbaşında sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek?

Giriş Tarihi: 30.12.2025 22:11
Yılbaşı döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık'ta hastaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak Perşembe gününün resmî tatil olması, hafta içine denk gelen 31 Aralık Salı günü sağlık kuruluşlarının çalışma düzenini gündeme getirdi. Peki, 31 Aralık'ta hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hizmet veriyor mu?

31 ARALIK'TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

31 Aralık resmî tatil olmadığı için devlet ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Poliklinik hizmetleri, randevular ve muayeneler hafta içi diğer günlerde olduğu gibi sürdürülecek. Acil servisler ise her zamanki gibi 24 saat esasına göre açık olacak.

1 OCAK'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Ocak günü resmî tatil olacak. Bu yıl yılbaşı tatili çarşamba gününe denk geliyor. Bu kapsamda sağlık ocakları kapalı olacak; hastanelerde ise nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

RESMİ TATİLLER 2026

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

