31 Aralık sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 31 Aralık 2025 sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri

Yılbaşı tatiline geri sayım sürerken, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta hastaneler ile sağlık ocaklarının çalışma durumu merak ediliyor. Muayene ve randevu planı yapan vatandaşlar, resmî tatilin sağlık hizmetlerine etkisini araştırıyor. 31 Aralık gecesi yeni yıla girilirken, 1 Ocak Perşembe günü ülke genelinde resmî tatil uygulanacak. Bu süreçte acil servislerin, devlet ve özel hastanelerin ile aile sağlığı merkezlerinin hizmet düzeni vatandaşların gündeminde. Peki, yılbaşında sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek?