3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

Emekli maaşlarına yönelik son gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılına ait zam oranları netleşirken, memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar da belirlendi. Bu çerçevede en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenlemeyi kapsayan 5. madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin ardından, Ocak 2026 artışından doğan emekli maaş farklarının ne zaman ve nasıl ödeneceği gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor.