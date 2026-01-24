Trend Galeri Trend Yaşam 3.119 TL'lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

3.119 TL'lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

Emekli maaşlarına yönelik son gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılına ait zam oranları netleşirken, memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar da belirlendi. Bu çerçevede en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenlemeyi kapsayan 5. madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin ardından, Ocak 2026 artışından doğan emekli maaş farklarının ne zaman ve nasıl ödeneceği gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 07:18
3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

Emekli maaş zam farklarına ilişkin süreç yakından izleniyor. Ocak 2026'da yüzde 12,19 artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başladı. SSK (4a) kapsamındaki emeklilerin ödemeleri kademeli olarak sürerken, en düşük maaşı alanlara 16.881 TL yatırıldı. 20 bin TL'ye tamamlanacak tutardan doğan 3.119 TL'lik fark, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara aktarılacak.

3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM

Emeklilere yapılacak maaş zam farkı ödemelerinin tarihine dair henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesini kapsayan düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Söz konusu düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın resmiyet kazanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zam farkı ödemelerine ilişkin takvimin açıklanması öngörülüyor.

3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yeni yapılan düzenleme ile enflasyon hesabına göre 18 bin 939 lira olan emekli maaşı yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya kadar yükseldi. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

2026 OCAK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI HESAPLARA YATIYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
3.119 TL’lik emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...