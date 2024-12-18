Trend Galeri Trend Yaşam 37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: "Sadece iki şeyi değiştirdim"

37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: "Sadece iki şeyi değiştirdim"

Kilo verme yolculuğu herkes için sağlığa atılan en önemli adım olsa da zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Fakat aslında yapılması gereken şeyin oldukça basit olduğunu söyleyen uzmanlar, bunun için örnek verilebilecek birçok vakanın olduğunu belirtiyor. Bu kişilerden biri de; Norveç'te yaşayan Maria Kirkland. Kirkland, metabolizmanın artık yavaşladığı ve kilo vermenin daha zor olduğu söylenen yaş aralığında, 37 yaşında tam 72 kilo birden verdi. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteren Kirkland, aslında sadece iki adımda bunu başardığını söyledi. Nasıl mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 08:24
37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: Sadece iki şeyi değiştirdim

2022 yılında Kirkeland, onlarca yıllık aşırı yeme ve kısıtlama döneminin bir sonucu olarak her zamankinden daha kilolu hale geldi.

37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: Sadece iki şeyi değiştirdim

Bu hafta Kirkeland, Business Insider'a verdiği röportajda, "Çok fazla abur cubur, dondurma, çikolata ve yüksek kalorili yiyecekler yerdim ve ardından kendimden nefret ederdim" dedi. Daha sonra kilo vermeye karar verdim. Dondurmayı bir daha asla yemeyeceğim. Çikolata asla yemeyeceğim. Kilo vermeye karar verdim. Bununla birlikte, bu birkaç gün sürerdi ve daha sonra pes ederdim."

37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: Sadece iki şeyi değiştirdim

Kilosu nedeniyle çocukluğundan beri zorbalığa maruz kalan Kirkeland, yiyecekleri bir duygusal destek olarak görüyordu. COVID-19 salgını duyguları ve alışkanlıkları da tetikledi.

37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: Sadece iki şeyi değiştirdim

Sonunda kendimi kaybettim. "Çok depresyona girdim." Çok izole oldum ve bunun beni yemekle kötü bir ilişki kurmaya, kötü beslenmeye ve evden çıkmamaya teşvik ettiğini düşünüyorum."

37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: Sadece iki şeyi değiştirdim

Kirkeland, kilo verme stratejisini değiştirmeye karar verdi ve aşırı yeme ve aç kalma modelini terk etti. Güç antrenmanları ve kalori sayma ve protein alımına odaklanma, kilo verme sürecini değiştiren iki önemli yöntemdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA