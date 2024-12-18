37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: "Sadece iki şeyi değiştirdim"
Kilo verme yolculuğu herkes için sağlığa atılan en önemli adım olsa da zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Fakat aslında yapılması gereken şeyin oldukça basit olduğunu söyleyen uzmanlar, bunun için örnek verilebilecek birçok vakanın olduğunu belirtiyor. Bu kişilerden biri de; Norveç'te yaşayan Maria Kirkland. Kirkland, metabolizmanın artık yavaşladığı ve kilo vermenin daha zor olduğu söylenen yaş aralığında, 37 yaşında tam 72 kilo birden verdi. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteren Kirkland, aslında sadece iki adımda bunu başardığını söyledi. Nasıl mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 08:24