37 yaşında 72 kiloyu bakın nasıl verdi: "Sadece iki şeyi değiştirdim"

Bu hafta Kirkeland, Business Insider'a verdiği röportajda, "Çok fazla abur cubur, dondurma, çikolata ve yüksek kalorili yiyecekler yerdim ve ardından kendimden nefret ederdim" dedi. Daha sonra kilo vermeye karar verdim. Dondurmayı bir daha asla yemeyeceğim. Çikolata asla yemeyeceğim. Kilo vermeye karar verdim. Bununla birlikte, bu birkaç gün sürerdi ve daha sonra pes ederdim."

