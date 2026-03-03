37 yaşında 79 kilo vermeyi başardı! "Yemek yemeyerek hata yapmışım"

Yıllar boyunca yanlış diyetler ve sürdürülemez yöntemlerle kilo vermeye çalışan Maria Kirkeland, her denemesinde başladığı noktaya geri döndü. Ancak vazgeçmedi. Bir noktada sorunun yalnızca tartıdaki rakam olmadığını fark etti. Kendi bedenini ve zihinsel alışkanlıklarını anlamaya başladığında ise süreç tamamen değişti. Bu farkındalık, ona tam 79 kilo kaybettirdi ve kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha güçlü hissetmesini sağladı. Peki, Maria'nın hayatını değiştiren o kırılma anı neydi?