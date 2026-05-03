4 ilde etkili olan süper hücre fırtınası can aldı: İki ilde eğitime ara verildi! Çatılar uçtu, alt geçitleri su bastı...

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda etkili olan 'Süper Hücre' fırtınası sebebiyle başta Gaziantep olmak üzere Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayat adeta felç oldu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu fırtınada yollar adeta göle dönerken tabelalar çöktü, alt geçitleri su bastı. 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da kişinin yaralandığı fırtına sebebiyle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan çok sayıda okulda eğitime ara verildi. İşte il il detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 22:27
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunmuş ve kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada:

"Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu kapsamda beklenin de üzerinde gelen 'Süper Hücre' fırtınası nedeniyle hayat adeta felç oldu. Başta Gaziantep olmak üzere Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda evin çatısı uçtu, tabelalar yıkıldı, yollar adeta göle döndü. Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da kişinin yaralandığı fırtına sebebiyle Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok sayıdaki okulda eğitime ara verildi.

İşte il il detaylar...

GAZİANTEP

Gaziantep'te öğleden sonra sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

KİLİS

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı.

Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı. Şehir merkezinin bazı bölgelerinde taşkınlar oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
