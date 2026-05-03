4 ilde etkili olan süper hücre fırtınası can aldı: İki ilde eğitime ara verildi! Çatılar uçtu, alt geçitleri su bastı...
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda etkili olan 'Süper Hücre' fırtınası sebebiyle başta Gaziantep olmak üzere Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayat adeta felç oldu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu fırtınada yollar adeta göle dönerken tabelalar çöktü, alt geçitleri su bastı. 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da kişinin yaralandığı fırtına sebebiyle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan çok sayıda okulda eğitime ara verildi. İşte il il detaylar...
Giriş Tarihi: 03.05.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 22:27