40 yıllık liste gururlandırdı! Nobel ödülüne ünlü şairimiz layık görülmüş

Ünlü şair Pablo Neruda'nın Nobel Edebiyat Ödülü aldığı 1971 yılında, Türk edebiyatının da önemli bir isminin aday olduğu ortaya çıktı.

Yıllar sonra açılan Nobel arşivinde Fazıl Hüsnü Dağlarca 'nın da adının olduğu görüldü. Dağlarca, 90 kişilik listede yer alıyordu.

Dağlarca bir süre Çalışma Bakanlığı'nda müffettiş görevini üstlenmiş, 1960 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti. Burada kitabevi açan ünlü şair dergi de çıkardı.