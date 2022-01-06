40 yıllık liste gururlandırdı! Nobel ödülüne ünlü şairimiz layık görülmüş

Ünlü şair Pablo Neruda'nın Nobel Edebiyat Ödülü aldığı 1971 yılında, Türk edebiyatının da önemli bir isminin aday olduğu ortaya çıktı.
Yıllar sonra açılan Nobel arşivinde Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın da adının olduğu görüldü. Dağlarca, 90 kişilik listede yer alıyordu.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1914-2008 yıllarında yaşamını sürdürdü. İlk şiirini 1932 yılında yayınlayan Dağlarca'nın eserleri birçok ülkede okundu.
Dağlarca bir süre Çalışma Bakanlığı'nda müffettiş görevini üstlenmiş, 1960 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti. Burada kitabevi açan ünlü şair dergi de çıkardı.
Dünyaca ünlü şairimiz ABD milletler arası şiir formunda 'En iyi Türk şair' ödülüne de layık görülmüştü.