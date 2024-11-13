Trend Galeri Trend Yaşam

44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ arsa satışı başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma ile yapılacak satışlar üç gün sürecek. Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:08
44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ, Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkarıyor. Konut veya arsa almayı düşünen vatandaşlar yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade şeklinde 2 kolay ödeme imkanı seçeneği ile arsa sahibi olabilecek. Bu kapsamda arsa sahibi olmayı amaçlayan vatandaşlar "TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere arsaların konum ve fiyat bilgileri de gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl, başvuru şartları neler?

44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ ARSA SATIŞI 44 İL İÇİN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

SATIŞI YAPILACAK TOKİ ARSALARI LİSTESİ

44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA