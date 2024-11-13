44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ arsa satışı başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma ile yapılacak satışlar üç gün sürecek. Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, tüm detaylar...