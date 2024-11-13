44 İLDE TOKİ ARŞA SATIŞI BAŞVURU EKRANI! TOKİ arsa satışı başladı mı, nasıl yapılır, hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ, Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkarıyor. Konut veya arsa almayı düşünen vatandaşlar yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade şeklinde 2 kolay ödeme imkanı seçeneği ile arsa sahibi olabilecek. Bu kapsamda arsa sahibi olmayı amaçlayan vatandaşlar "TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere arsaların konum ve fiyat bilgileri de gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl, başvuru şartları neler?