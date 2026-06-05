5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Haziran ayının gelmesi ile memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların gündeminde zam oranları yer aldı. Böylece "Enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları ön plana çıktı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2026 Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile Temmuz zammına ilişkin hesaplamalar yeniden şekillenecek. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:26