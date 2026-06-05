5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

Kurban Bayramı tatili süreci ve takvim değişikliği nedeniyle merakla beklenen 2026 Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım bugün itibarıyla başladı. Kira artış oranı, emekli ve memur zammı fiyat hareketliliklerini gösterecek olan 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına ilişkin detaylar belli oldu. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte kritik bekleyiş sona erecek.