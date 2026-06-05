Trend Galeri Trend Yaşam 5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

Haziran ayının gelmesi ile memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların gündeminde zam oranları yer aldı. Böylece "Enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları ön plana çıktı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2026 Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile Temmuz zammına ilişkin hesaplamalar yeniden şekillenecek. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:26
5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

Kurban Bayramı tatili süreci ve takvim değişikliği nedeniyle merakla beklenen 2026 Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım bugün itibarıyla başladı. Kira artış oranı, emekli ve memur zammı fiyat hareketliliklerini gösterecek olan 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına ilişkin detaylar belli oldu. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte kritik bekleyiş sona erecek.

5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

2026 MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini, 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşacak.

5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda yılın ilk dört ayına ait enflasyon verileri:

  • Ocak ayı enflasyonu 4,84
  • Şubat ayı enflasyonu 2,96
  • Mart ayı enflasyonu 1,94
  • Nisan ayı enflasyonu 4,18

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
5. ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR! 2026 Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ZAM TAHMİNLERİ NELER?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TÜİK #ENFLASYON