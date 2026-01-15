Trend Galeri Trend Yaşam 5 milyar dolarlık bebek! Dünyanın en zengin çocukları belli oldu: İşte dudak uçuklatan servetleri!

Henüz yürümeyi yeni öğreniyorlar ama banka hesapları bir ülke ekonomisi kadar büyük! 5 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine oturan 'Bebek Milyarder' ve diğerlerinin inanılmaz hayatlarına yakından bakın!

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:26
Çoğu çocuk için zenginlik, kumbarada biriken harçlıklar veya yeni çıkan bir oyun konsoludur. Ancak bu listedeki çocuklar için durum çok farklı. Onlar, daha yürümeyi öğrenmeden milyon dolarlık imparatorlukların varisi oldular ya da kendi yetenekleriyle devasa servetler kazandılar.

Richie Rich çizgi filmini aratmayan hayatlarıyla, işte dünyanın en zengin çocukları listesi!

Not: Bu rakamlar tahmini net servetleri ve marka değerlerini yansıtmaktadır.

KRALİYETİN VE MODANIN MİLYAR DOLARLIK ÇOCUKLARI

Bu listedeki ilk isimler, servetlerini nakit paralarından çok, dünya ekonomisi üzerindeki "marka değerleri" ve etkileriyle oluşturuyorlar.

1. PRENSES CHARLOTTE (5 MİLYAR DOLAR)

  • İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük yıldızı Charlotte, listenin tartışmasız zirvesinde. Peki, bu servet nereden geliyor?
  • Charlotte Etkisi: Ekonomistlere göre Prenses'in giydiği her kıyafet anında yok satıyor ve İngiliz moda endüstrisine milyarlarca dolar kazandırıyor.

Henüz çocuk olmasına rağmen, "Kraliyet Moda İkonu" olarak kabul ediliyor.

2. PRENS GEORGE (4.6 MİLYAR DOLAR)

Tahtın gelecekteki varisi Prens George, ablasının hemen arkasında yer alıyor.

  • Geleceğin Kralı: Dedesi Kral Charles'tan ve babasından kalacak devasa mirasın yanı sıra, o da İngiliz markalarına büyük değer katıyor.
  • Lüks Hediye: Büyükbabasının ona hediye ettiği 23.000 dolarlık "oyun evi", ortalama bir İngiliz vatandaşının yıllık kirasından bile pahalı!

3. VALENTİNA PALOMA PİNAULT (2 MİLYAR DOLAR)

  • Hollywood ve lüks modanın birleşimi!
  • Annesi ünlü oyuncu Salma Hayek, babası ise Gucci, Balenciaga gibi markaların sahibi olan François-Henri Pinault.
  • Valentina, doğduğu andan itibaren dünyanın en büyük moda imparatorluklarından birinin varisi konumunda.

5. BLUE IVY CARTER (720 MİLYON DOLAR) 🎶

Beyoncé ve Jay-Z'nin kızı sadece mirasla yetinmiyor.

Blue Ivy, "Brown Skin Girl" şarkısıyla ödül kazandı ve şimdiden kendi başına bir marka haline geldi. Hem prodüktör hem ses sanatçısı olarak geleceği çok parlak.

4. RZA ATHELSTON MAYERS (943.5 MİLYON DOLAR)

Rihanna ve A$AP Rocky'nin oğlu olmak başlı başına bir kariyer başlangıcı.

Rza ve kardeşi Riot Rose, ebeveynlerinin müzik ve moda (Fenty) imparatorluğunun doğal mirasçıları olarak şimdiden milyar dolara yaklaşan bir potansiyele sahipler.

🎬 Kendi Parasını Kazanan "Küçük" Devler
6. AUBREY FRANCES ANDERSON-EMMONS (6 MİLYON DOLAR)

Modern Family dizisinin sevimli yıldızı, Hollywood'un en çok kazanan çocuk oyuncularından biri oldu.

Henüz 4 yaşındayken ödül törenlerinde boy gösteren Aubrey, yeteneğini milyon dolara çevirmeyi başardı.

7. IAİN ARMİTAGE (6 MİLYON DOLAR)

Young Sheldon dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Iain, aslında işe YouTube'da tiyatro eleştirileri yaparak başlamıştı.

Şimdi ise TV dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri.

8. JACOB TREMBLAY (2 MİLYON DOLAR)

"Room" (Gizli Dünya) filmiyle eleştirmenleri ağlatan Jacob, çocuk yaşta Oscar'lık performanslar sergiledi.

Kanadalı oyuncu, yeteneği sayesinde 18 yaşına gelmeden milyonerler kulübüne girdi.

YOUTUBE'UN ALTIN ÇOCUKLARI

9. RYAN KAJİ (35 MİLYON DOLAR)

"Ryan's World" kanalıyla bir efsaneye dönüştü.

Sadece oyuncak kutularını açarak başladığı serüven, onu 6 yaşında multimilyoner yaptı. Belki de dünyada iş hayatına atılmadan emekli olabilecek tek çocuk o!

10. ANASTASİA RADZİNSKAYA (20 MİLYON DOLAR)

"Like Nastya" kanalıyla bilinen Anastasia, ailesinin doğru stratejileriyle dev bir markaya dönüştü.

YouTube gelirlerinin yanı sıra, adına üretilen ürünlerle de servetine servet katıyor.

11. LORENZO GREER (500.000 DOLAR)

Nam-ı diğer "Tekkers Kid".

İki yaşında futbol oynamaya başladı, antrenman videoları ve krampon incelemeleriyle sosyal medya fenomeni oldu. Şimdiden profesyonel futbolcular kadar tanınıyor!

PEKİ DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Servetleriyle dudak uçuklatan, birçok gelişmekte olan ülkeyi geride bırakan dünyanın en zengin aileleri belli oldu. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Zengin Aileleri" listesi yayımlandı. 25 ailenin yer aldığı listede bu yıl ilk kez dört farklı kıtadan dört aile katıldı.

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Listedeki en zengin 25 aile son bir yılda servetlerine servet kattı. Artan hisse senedi fiyatları, değerli metallerdeki yükselişlerin yanı sıra evcil hayvan maması gibi mallara olan talebin artması milyarderleri daha da zengin etti.

Dünyanın en zengin ailelerin toplam serveti, bir yıl öncesine göre 358,7 milyar dolar daha fazla arttı. 25 milyarder aile toplamda 2,9 trilyon dolarlık bir serveti yönetiyor.

ZİRVEDE YARIM TRİLYON DOLARI AŞAN AİLE VAR

ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Fransa'ya, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkeden ailenin bulunduğu listenin zirvesinde ilk kez yarım trilyon doları aşan net servetiyle dünyanın en büyük perakendeci ailesi yer aldı.

ROTSCHİLD VE ROCKEFELLER LİSTEDE YOK

Dünyanın en zengin aileleri listesinde, birçok komplo teorisinin merkezinde olan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin yer almaması dikkat çekti. Bu aileler fakirleştiklerinden değil, servetlerinin dağınık, karmaşık, şeffalıktan uzak ve gizli olması nedeniyle listede yer almıyor.

Peki dünyanın en zenginleri kim? İşte dünyanın en zengin 25 ailesi...

25. Luksic Ailesi (46,4 milyar dolar):

Şili merkezli bu ailenin serveti, Andronico Luksic'in 1950'lerde bakır madenciliğiyle başlattığı işlere dayanmaktadır. Günümüzde Antofagasta adlı bakır devinin yanı sıra bankacılık, biracılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren Quinenco grubuyla Güney Amerika'nın en zengin hanedanı konumundadırlar.

24. Duncan Ailesi (48 milyar dolar):

Teksaslı Dan Duncan tarafından 1968'de kurulan Enterprise Products Partners, ABD'nin en büyük enerji altyapı şirketlerinden biridir. Kurucunun 2010 yılındaki vefatından sonra dört çocuğu, devasa boru hattı ağlarına sahip olan bu enerji imparatorluğunu devralmıştır

23. Olayan Ailesi (50 milyar dolar):

Suudi Arabistan kökenli bu aile, gıdadan sağlığa ve enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu bir konglomeratı (Olayan Group) yönetmektedir. Suliman Olayan tarafından temelleri atılan grup, küresel çapta 40 milyon fit kareden fazla gayrimenkule ve bölgedeki yüzlerce Burger King şubesine sahip.

22. Chearavanont Ailesi (53,3 milyar dolar):

Taylandlı bu aile, 1921'de küçük bir tohum dükkanıyla işe başlayan Charoen Pokphand Group'u yönetmektedir. Günümüzde gıda, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde devleşen grup, Güneydoğu Asya'nın en büyük finansal teknoloji birimlerinden birine de sahiptir

21. Van Damme, De Spoelberch ve De Mevius Aileleri ($53,8 milyar):

Bu üç Belçikalı aile, dünyanın en büyük bira üreticisi olan Anheuser-Busch InBev'in arkasındaki ana güçtür. Kökleri 14. yüzyıla kadar uzanan biracılık geçmişine sahip olan aileler, Stella Artois ve Jupiler gibi markaları bünyesinde barındıran devasa bir içecek imparatorluğunu kontrol etmektedir

20. Ferrero Ailesi ($54,9 milyar):

İtalyan Ferrero ailesi, Nutella, Ferrero Rocher ve Kinder gibi dünya çapında tanınan markaların sahibidir. Küçük bir pastaneden doğan şirket, Giovanni Ferrero liderliğinde küresel satın almalarla büyümeye devam ederek 170'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

19. Albrecht Ailesi ($55,2 milyar):

Alman Albrecht kardeşler (Theo ve Karl), ebeveynlerinin bakkal dükkanını devralarak indirimli market zinciri Aldi'yi kurmuşlardır. Şirket günümüzde Aldi Nord ve Aldi Sued olarak ikiye ayrılmış olsa da toplamda 10.000'den fazla mağazaya ve ABD'deki ünlü Trader Joe's zincirine sahip.

18. Del Vecchio Ailesi ($56,2 milyar):

İtalyan aile, Ray-Ban gibi ikonik markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük gözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın sahibidir. Kurucu Leonardo Del Vecchio'nun 2022'deki ölümünden sonra miras sekiz varis arasında paylaştırılmış, aile son dönemde bankacılık gibi farklı alanlarda da yatırımlara başladı.