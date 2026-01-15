Trend
Galeri
Trend Yaşam
5 milyar dolarlık bebek! Dünyanın en zengin çocukları belli oldu: İşte dudak uçuklatan servetleri!
5 milyar dolarlık bebek! Dünyanın en zengin çocukları belli oldu: İşte dudak uçuklatan servetleri!
Henüz yürümeyi yeni öğreniyorlar ama banka hesapları bir ülke ekonomisi kadar büyük! 5 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine oturan 'Bebek Milyarder' ve diğerlerinin inanılmaz hayatlarına yakından bakın!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:26