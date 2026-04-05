TV YAYIN AKIŞI: 5 Nisan 2026 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

Pazar günü ekran keyfi yapmak isteyen seyirciler, bugün televizyonda neler olduğunu merak ediyor. 5 Nisan 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve sinema türlerinde geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Açıklanan takvim ile Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 23:04
Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için TV yayın akışı, önemli bir rehber niteliği taşıyor. Televizyon izleyicileri için haftanın son günü olan 5 Nisan Pazar 2026, dopdolu bir yayın akışıyla dikkat çekiyor. Kanallarda yayınlanacak diziler, programlar ve yarışmalar ile izleyicilere keyifli bir seyir zevki sunmak amaçlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:20 Dizi TV
  • 12:10 Hidalgo'nun Hazinesi (Yabancı Sinema)
  • 14:10 Kuruluş Orhan
  • 17:10 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 Kuruluş Orhan
  • 03:00 Can Borcu
  • 05:30 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 Güller ve Günahlar
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Uzak Şehir
  • 23:15 Eşref Rüya
  • 02:15 Corontina 19 (Yabancı Sinema)
  • 04:00 5N1K
  • 04:30 Zalim İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 05:40 Beni Böyle Sev
  • 07:15 Portreler: Cem Karaca
  • 08:40 Cennetin Çocukları
  • 13:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 Taşacak Bu Deniz
  • 17:30 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 08:00 Keloğlan ile Cankız
  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 İşte Hayat
  • 14:45 İstasyon
  • 16:45 Sivri Akıllılar
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Olanlar Oldu
  • 22:15 Bizan Oyunları: Geym Of Bizans
  • 00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:45 Olanlar Oldu
  • 04:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
STAR TV YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 07:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
  • 09:00 Çirkin (Tekrar)
  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
  • 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15:30 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çirkin (Yeni)
  • 02:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
  • 04:00 Türk Müziği
  • 05:00 Dürüye'nin Güğümleri (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI 5 NİSAN PAZAR 2026

  • 08:00 Oynat Bakalım
  • 08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
  • 10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
  • 16:30 Survivor Panorama
  • 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)