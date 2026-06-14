Trend Galeri Trend Yaşam 54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Dünyanın en popüler rotalarını unutun! Tam 54 bin Google seyahat yorumu incelendi ve haritada gizli kalmış, değeri bilinmeyen en büyüleyici doğa harikaları listelendi. İşte listenin başında yer alan, görenlerin gizli tutmak istediği o büyüleyici saklı cennetler...

Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:35
54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Dünyanın dört bir yanındaki popüler turistik noktalar seyahat listelerinin başında yer alsa da son yıllarda gezginler daha az keşfedilmiş, sakin ve doğallığını koruyan destinasyonlara yönelmeye başladı.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

İzlanda merkezli bir outdoor giyim markası, bu gizli kalmış noktaları gün yüzüne çıkarmak amacıyla dünya genelindeki 75 farklı doğal güzelliğe ait yaklaşık 54 bin Google yorumunu mercek altına aldı.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Yapılan detaylı analizler sonucunda, hak ettiği ilgiyi tam olarak göremeyen yerlerden oluşan 30 rotalık çarpıcı bir liste hazırlandı. İşte o küresel listede olumlu yorum oranlarıyla dikkat çeken ve mutlaka keşfedilmesi gereken en önemli doğa harikaları:

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54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

1. CRATER LAKE (OREGON, ABD)

Olumlu Yorum Oranı: %68,5

Yaklaşık 7 bin 700 yıl önce meydana gelen devasa bir volkanik patlama sonucunda oluşan bu doğa harikası, bugün ABD'nin en derin gölü olma ünvanını taşıyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Sıra dışı berraklığı ve derinliğiyle göz kamaştıran bu göl, yaz aylarında kamp, yürüyüş ve balıkçılık; kış aylarında ise kar yürüyüşü yapmak isteyen macera severlerin gizli sığınağı konumunda.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

2. MENDENHALL GLACİER VİSİTOR CENTRE (ALASKA, ABD)

Olumlu Yorum Oranı: %67,2

Alaska'nın başkenti Juneau'nun yakınında bulunan bu merkez, yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaki devasa bir buzul nehrine ve devasa bir buz alanına bağlanıyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Ziyaretçiler burada, Mendenhall Gölü üzerinde yüzen parlak mavi buz parçalarını ve şelaleleri izleyebilirken; aynı zamanda siyah ayılar, kirpiler ve kel kartallar gibi vahşi doğa canlılarına çıplak gözle tanıklık edebiliyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

3. FİNGAL'S CAVE / STAFFA NATİONAL NATURE RESERVE (İSKOÇYA)

Olumlu Yorum Oranı: %62,8

İskoçya'nın batı kıyısında, üzerinde hiçbir yerleşimin bulunmadığı ıssız Staffa Adası'nda yer alan bu mağara, küresel listede dördüncü, Avrupa genelinde ise birinci sırada yer alıyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Altıgen bazalt sütunlarıyla adeta bir bilim kurgu filmini andıran ada, ünlü besteci Felix Mendelssohn'un Hebrides Uvertürü'ne ilham veren etkileyici akustiği ve deniz mağarasıyla tanınıyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

4. GRAND PRİSMATİC SPRİNG (WYOMİNG, ABD)

Olumlu Yorum Oranı: %61,9

Meşhur Yellowstone Ulusal Parkı içinde yer alan bu doğa harikası, küresel listede beşinci sırada bulunuyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

ABD'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük kaplıcası olan bu havuz, sıcak ve mineral bakımından zengin suda yaşayan özel bakterilerin oluşturduğu göz alıcı gökkuşağı renkleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir görsel şölen sunuyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

5. STUĞLAGİL KANYONU (DOĞU İZLANDA)

Olumlu Yorum Oranı: %35,2

Yüzyıllar boyunca insan gözünden tamamen saklı kalan bu kanyon, bölgede yürütülen bir hidroelektrik baraj projesi kapsamında nehir seviyesinin düşürülmesiyle 2009 yılında tesadüfen ortaya çıkmıştı.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Küresel sıralamada 24. sırada yer alan kanyon, dikkat çekici bazalt sütunları ve içinden süzülen parlak turkuaz rengi buzul nehriyle görenleri büyülüyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

6. VATNAJÖKULL ULUSAL PARKI (İZLANDA)

Olumlu Yorum Oranı: %28,2

Avrupa'nın en büyük buzulunu çevreleyecek şekilde kurulan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu devasa alan, İzlanda yüzölçümünün yaklaşık yüzde 13'ünü kaplıyor.

54 bin Google yorumu didik didik incelendi! İşte dünyanın değeri bilinmeyen 6 doğa harikası!

Küresel sıralamada 29. sırada bulunan park; buzul lagünleri, siyah kum düzlükleri ve ülkenin en yüksek zirvesi olan Hvannadalshnúkur'u barındıran yapısıyla adanın en çeşitli doğal alanı olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör