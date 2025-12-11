55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: "Suyun içine..."

Kilo vermek çoğu kişi için başlı başına meşakkatli bir yolculuktur. Sağlıklı insanlar bile bu süreçte zorlanırken, Kerri Fitzgerald hem yaşı hem sağlık sorunları hem de menopozun etkileri nedeniyle çok daha büyük engellerle karşı karşıyaydı. Buna rağmen pes etmeyen Fitzgerald, 27 aylık kararlı mücadelesinin sonunda 66 kiloya kadar inmeyi başardı.