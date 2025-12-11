Trend Galeri Trend Yaşam 55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: "Suyun içine..."

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: "Suyun içine..."

Hamilelik sürecinde kilo almak çoğu kadın için doğal bir süreçtir. 55 yaşındaki Kerri Fitzgerald da doğumdan sonra kilosunun arttığını fark eden kadınlardan biriydi. Zamanla 116 kiloya ulaşan Fitzgerald, vücudunda hissettiği bazı değişiklikler nedeniyle doktora başvurduğunda beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Duydukları onu derinden sarssa da, ameliyata ihtiyaç duymadan kilo verme yolculuğuna başladı ve sonunda 116 kilodan 66 kiloya inmeyi başardı. Peki bu büyük dönüşümü nasıl gerçekleştirdi? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:32
55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Kilo vermek çoğu kişi için başlı başına meşakkatli bir yolculuktur. Sağlıklı insanlar bile bu süreçte zorlanırken, Kerri Fitzgerald hem yaşı hem sağlık sorunları hem de menopozun etkileri nedeniyle çok daha büyük engellerle karşı karşıyaydı. Buna rağmen pes etmeyen Fitzgerald, 27 aylık kararlı mücadelesinin sonunda 66 kiloya kadar inmeyi başardı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Yıllarca farklı yöntemler denemesine rağmen bir türlü kilo veremiyor, bu süreçte tansiyonu ve kolesterol değerleri de giderek yükseliyordu.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Fitzgerald, 2011 yılında yürüyüşe bir şans vermeyi denedi.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

KOLLARDA KARINCALANMA HİSSİ

Alışveriş merkezinde yürümeye çalıştı ancak, kolları karıncalanmaya başladı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Ayrıca, soğuk havalarda yapmış olduğu yürüyüşlerde göğsünde çok fazla ağrı hissetmeye başlamıştı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Fitzgerald, soğuk havanın bu şekilde can acıtmasının normal bir durum olmadığının farkındaydı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

BEKLENMEDİK BİR DURUM YAŞADI

Kalbini kontrol etmek için doktor kontrolünde koşu bandında bir test yaptı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Doktor eğimi ve hızı artırdığında çok yoruldu ki testi durdurmak zorunda kaldılar.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Bu durumun muhtemelen bir kalp büyümesinden kaynaklanabileceğini düşündüler.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Fitzgerald ise bu beklenmedik durum karşısında oldukça şaşırmıştı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Bu duruma hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, yaşamış olduğu bu sorunların kilodan dolayı yaşamış olduğunu düşündüğünü anlattı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

YAŞADIKLARI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Fitzgerald'a bir kalp uzmanı, kalp nakline ihtiyacı olduğunu anlattı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Ancak öncelikli olarak kilo vermesi gerekiyordu çünkü kendisi yaklaşık 116 kilodaydı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Doktoru kilo vermesinin ameliyatsız bir şekilde zor olacağını ifade etti.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Fitzgerald, ameliyat olmayı düşünsede bu düşüncesinden vazgeçti ve sıkı çalışarak ameliyatsız bir şekilde kilo vermeye karar verdi.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Fitzgerald, yaş, menopoz ve kalp hastalığı gibi etkilerinden dolayı kilo verme sürecinin ortalam bir insanın kilo vermesinden çok daha zor olacağının farkındaydı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

116 KİLODAN 66 KİLOYA

27 ayda yaklaşık 50 kilo verdi ve şu anda kendisi 66 kiloda.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Ameliyatsız bir şekilde kilo veren Fitzgerald, artık tek isteğinin kardiyoloğundan olumlu geri dönüşler almasıydı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Kalp nakline ihtiyacı kalmayan Fitzgerald, ileride böyle bir durum yaşarsa nakil için kilosunun engel olmadığını biliyor ve kendini şanslı hissediyor.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

KİLO VERME SÜRECİNDE YAPMIŞ OLDUĞU DEĞİŞİKLER

Not: Herhangi sağlık probleminiz varsa bu değişiklikleri uygulamak isterseniz uygulamadan öncesinde bir uzmana başvurmanız önerilir.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Makarna tüketimini azalttı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Beslenmesine dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmek için tavuk, badem sütü, haşlanmış yumurta, süzme peynir ve ton balığı ekledi.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Limonlu ya da şekersiz çay içmeye başladı.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Aynı zamanda limonu suyun içerisine de katıyordu.

55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: Suyun içine...

Porsiyon boyutlarına dikkat etti.