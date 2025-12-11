55 yaşında 50 kilo kaybetti! İğne ipliğe çeviren sırrı açıkladı: "Suyun içine..."

Hamilelik sürecinde kilo almak çoğu kadın için doğal bir süreçtir. 55 yaşındaki Kerri Fitzgerald da doğumdan sonra kilosunun arttığını fark eden kadınlardan biriydi. Zamanla 116 kiloya ulaşan Fitzgerald, vücudunda hissettiği bazı değişiklikler nedeniyle doktora başvurduğunda beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Duydukları onu derinden sarssa da, ameliyata ihtiyaç duymadan kilo verme yolculuğuna başladı ve sonunda 116 kilodan 66 kiloya inmeyi başardı. Peki bu büyük dönüşümü nasıl gerçekleştirdi? İşte tüm ayrıntılar…