550 kiloluk ayıyla yaşam mücadelesi: “Artık dayanacak gücüm kalmadı”

Altadena'da bulunan evinin sürünme boşluğuna 30 Kasım'dan bu yana yerleşen yaklaşık 550 kiloluk ayı, Johnson'ın hayatını adeta kabusa çevirdi. 'ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI' Ayı nedeniyle uykusuz geceler, maddi hasar ve sürekli korku yaşadığını söyleyen Johnson, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'nı (CDFW) ayıyı yalnız bırakarak kendisini çaresizliğe terk etmekle suçladı. Johnson, 'Bu yeter artık. Bununla onların ilgilenmesi gerekiyor. Daha önce bu ayıyla ilgilenmişlerdi, uyutmadılar ve şimdi geri döndü' diyerek dava edeceğini söyledi. CDFW cephesi ise Johnson'ın iddialarını kabul etmedi. Bir kurum sözcüsü, ayının Kasım ayında fark edilmesinden bu yana ev sahibiyle sürekli temas halinde olduklarını belirterek, 'Çok sınırlı personelimize rağmen bu vatandaşa yardım etme kararlılığımız sürüyor' açıklamasında bulundu. TUZAKLAR KURULDU AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ Ayıyı çıkarmak için ilk etapta kiraz ve karamel kokulu spreyler kullanıldı ancak başarılı olunamadı. Daha sonra kızarmış tavuk, sardalya, karides, fıstık ezmesi ve meyvelerle doldurulmuş büyük bir metal tuzak getirildi. Ancak tuzak, evin altındaki ayı yerine mahallede dolaşan başka bir ayıyı yakaladı. Ayı Noel günü kısa süreliğine evin altından çıksa da, çevrede dolaştıktan sonra yeniden sürünme boşluğuna girdi. Johnson, bu olaydan sonra yetkililerin artık çıkarma çabalarından vazgeçtiğinin kendisine söylendiğini iddia etti. EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ Ayının verdiği hasar nedeniyle Johnson, gazı kapatmak zorunda kaldığını, duş bile alamadığını ve sürekli tetikte yaşadığını söyledi. Sabah saatlerinde ayının çıkardığı seslerle uyandığını belirten Johnson, 'Yatağımın altından mı geliyor diye dinliyorum. Geceleri uyuyamıyorum' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ise yaptığı son açıklamada, yaban hayatıyla yaşanan bu tür karşılaşmaların stresli ve karmaşık olabileceğini belirterek, eyalet genelinde vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceklerini vurguladı.