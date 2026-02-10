58 yaşında ama 27 gibi görünüyor! “Zamanı durduran adam” 17 yıldır bu 9 alışkanlıktan asla vazgeçmiyor…

Brandao, estetik operasyonlar hakkında sorular aldığını, ancak doğal yöntemleri tercih ettiğini belirtiyor. Aynı zamanda yaşlanmaktan korkmadığını, bu süreci doğal bir parça olarak kabul ettiğini ve insanlara yaş ne olursa olsun her şeyin mümkün olduğunu göstermek istediğini ifade ediyor.