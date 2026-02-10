Trend Galeri Trend Yaşam 58 yaşında ama 27 gibi görünüyor! “Zamanı durduran adam” 17 yıldır bu 9 alışkanlıktan asla vazgeçmiyor…

Doğum belgesi 58 dese de aynalar bambaşka bir hikaye anlatıyor! 1967 doğumlu Edson Brandao, yarım asrı geride bırakmasına rağmen 20'li yaşlarındaki bir gencin enerjisine ve görünümüne sahip. Yaşını duyanların kulaklarına inanamadığı bu adamın sırrı ne estetik operasyonlarda ne de botoksta saklı. Brandao, 17 yıldır milim şaşmadan uyguladığı alışkanlıklarıyla yaşlanma genetiğine adeta meydan okuyor. İşte "zamanı durduran adam" olarak dünya gündemine oturan Brandao'nun, uykudan beslenmeye kadar her şeyi değiştiren o gizemli rutini…

Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 11:02
26 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Brezilyalı Edson Brandao, 58 yaşında olmasına rağmen görenler tarafından 27 yaşında sanılıyor.

Yazar, internet fenomeni ve dijital pazarlama uzmanı olarak tanınan Edson Brandao, bu konu hakkında "Kendimi enerji dolu hissediyorum. Hiç yaşlı hissetmiyorum. Bunu açıklayamam ama 30 yaşındaymışım gibi hissediyorum." diyor.

Brandao, hayatının büyük bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğini ancak bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğundan bahsediyor.

Ancak 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark etmeye başladıkça da hayatını değiştirmeye ve kendini daha dinç hissetmek için belirli bir rutin uygulamaya başlıyor.

Brandao, yaşadığı bu farkındalık ile sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak mümkün olduğunca az yaşlanmaya odaklanmaya başladığı bir sürece doğru adım atmaya karar verdi.

17 YILDIR AYNI RUTİNİ TAKİP EDİYOR!

17 yıldır aynı egzersiz rutinini takip eden Brandao, genç görünümünün sırrının bu olduğunu vurguluyor. Brandao, her gün spor salonuna gidiyor, salonda ağırlık kaldırıyor ve 40 dakika boyunca kardiyo yapıyor.

Bu süreçte bol miktarda meyve, sebze ve bol su tüketerek sağlıklı bir diyet uygulamayı da ihmal etmiyor. Edson'un, aynı zamanda yaşlanma karşıtı kremler ve haftada bir kez kullandığı kil maskesi içeren sıkı bir cilt bakımı rutini var.

Brandao rutini hakkında, "Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz" diyor.

Edson'un genç görünümü, insanların onu 30 yaşın altında biriyle karıştırmasına neden oluyor. "Yaşımı söylediğimde insanlar şaşırıyor ve inanmıyorlar. Bana 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söylüyorlar, ama ben 57 yaşındayım!" diyor.

Edson, havaalanında pasaport kontrolü sırasında yaşına bakılmadığı için pasaportunun geçerliliğinin sorgulanması gibi durumlarla çok sık karşılaştığından da bahsediyor.

Brandao, estetik operasyonlar hakkında sorular aldığını, ancak doğal yöntemleri tercih ettiğini belirtiyor. Aynı zamanda yaşlanmaktan korkmadığını, bu süreci doğal bir parça olarak kabul ettiğini ve insanlara yaş ne olursa olsun her şeyin mümkün olduğunu göstermek istediğini ifade ediyor.

BU 9 YİYECEKTEN UZAK DURUYOR!

Brandao, genç görünümünde beslenmenin belirleyici etkenlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle özellikle bazı gıdalardan bilinçli olarak uzak kaldığını vurguluyor. Brandao'nun kaçındığı yiyecekler arasında ise şunlar yer alıyor:

Beyaz ekmek

Şekerli kahvaltılık gevrekler

Kızartmalar

Hazır yiyecekler

İşlenmiş peynir

Şekerlemeler

Çikolata

Şekerli içecekler

Aşırı işlenmiş atıştırmalıklar

Bu tür gıdaların enerjiyi düşürdüğünü ve yaşlanma sürecini bir hayli hızlandırdığını savunan Brandao, birçok kişinin genç görünmek istediğini ancak beslenme düzenini değiştirmeye yanaşmadığını belirtiyor.

BOTOKS YAPTIRMAK YERİNE MEYVE YİYOR!

Brandao, işlenmiş ürünler tüketmek yerine doğal ve bütün gıdaları tercih ediyor. Beslenme düzeninde avokado, papaya, incir, çilek, böğürtlen, portakal ve ejder meyvesi gibi meyveler sık sık yer alıyor. "Botoksu unutun, ben meyve yiyorum" sözleriyle bu yaklaşımını özetliyor.

Besinleri adeta ilaç gibi göründüğünü söyleyen Brandaa; sarımsağı iltihapla mücadele için, yaban mersinini beyin sağlığı için, somonu kalp için, zerdeçalı hücreleri korumak için, çiğ balı bağışıklık için tükettiğini ifade ediyor.

Brandao ayrıca yumurta, baklagiller, ıspanak, zeytinyağı, badem ve yoğurt gibi gıdaları da düzenli olarak beslenmesini eklediğini vurguluyor.

CİLT BAKIMINDA DA DOĞALLIKTAN YANA

Cilt bakımında da sade yöntemlere yönelen Brandao'nun, en dikkat çeken alışkanlıklarından biri olarak her gün yüzüne şişkinliği azalttığını ve cildi canlandırdığını söylediği donmuş salatalık sürüyor.

UYKU DÜZENİNE DE ÖNEM VERİYOR

Uyku düzenine de özen gösteren Brandao, yüzünde çizgi oluşmasını önlemek için sırt üstü uyuduğunu, yeterli su tükettiğini ve düzenli protein alımına dikkat ettiğini belirtiyor.

Ayrıca stres yönetimi için her gün günlük tuttuğunu ve şükretme alışkanlığı geliştirdiğini ifade ediyor. Brandao stresi, yaşlanmayı hızlandıran en önemli etkenlerden biri olarak görüyor.

SABAHLARI ZENCEFİL TÜKETMEYİ İHMAL ETMİYOR

Brandao'nun asla aksatmadığı bir diğer alışkanlığı ise her sabah zencefil tüketmek oluyor. Bunun enerji verdiğini, zihinsel berraklığı artırdığını ve sindirimi desteklediğini belirtiyor.

"Bu, başkalarından genç görünmekle ilgili değil. Her yaşta güçlü, enerjik ve özgüvenli hissetmek ile ilgili" diyen Brandao, yaşın kader olmadığını savunuyor. Ona göre insanın geleceğini belirleyen doğum tarihindeki sayı değil, günlük alışkanlıkları.