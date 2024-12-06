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6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: "Ayrılık mı aşk mı?"
6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: "Ayrılık mı aşk mı?"
Bugün, 6 Aralık 2024 itibarıyla Mars retrosu başlıyor ve bu durum 23 Şubat 2025'e kadar sürecek. Mars retrosu, ilişkiler ve hayatta ilerlemek istediğiniz konularda bir yavaşlama dönemine işaret ediyor. Peki hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:39