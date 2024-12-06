6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: "Ayrılık mı aşk mı?"

Mars, Aslan burcuna 18 Nisan 2025'te geri dönecek ve 3 Kasım'dan bu yana hayatınıza dokunan temaları yeniden gündeme getirecek. Bu süreçte, hedeflerinize ulaşmada zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumun sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermek yerine, bu dönemin sizi nereye yönlendirdiğini anlamaya çalışmalısınız.