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6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: "Ayrılık mı aşk mı?"

Bugün, 6 Aralık 2024 itibarıyla Mars retrosu başlıyor ve bu durum 23 Şubat 2025'e kadar sürecek. Mars retrosu, ilişkiler ve hayatta ilerlemek istediğiniz konularda bir yavaşlama dönemine işaret ediyor. Peki hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:39
6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: Ayrılık mı aşk mı?

Mars, Aslan burcuna 18 Nisan 2025'te geri dönecek ve 3 Kasım'dan bu yana hayatınıza dokunan temaları yeniden gündeme getirecek. Bu süreçte, hedeflerinize ulaşmada zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumun sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermek yerine, bu dönemin sizi nereye yönlendirdiğini anlamaya çalışmalısınız.

6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: Ayrılık mı aşk mı?

Ocak ayında Mars, Yengeç burcuna geçtiğinde, içsel bir yolculuk yapma ve gerçek arzularınızı keşfetme fırsatı sunacak. Bu dönemde, dışarıdan iyi görünen seçimler yerine, kalbinizle uyumlu olan kararlar almaya odaklanabilirsiniz. Acele etmek yerine, anın içinde kalmak ve kendinizi dinlemek bu süreci anlamlı kılacaktır.

6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: Ayrılık mı aşk mı?

BURÇLARA GÖRE AŞK YORUMLARI:

Koç (21 Mart - 19 Nisan):
Bu dönem, ilişkilerinizde derin bir şifa bulma fırsatı sunuyor. Eski defterleri kapatmak ve uzun vadeli taahhütler konusunda ne istediğinize karar vermek için uygun bir zamandasınız. Yeni bir ilişkiye başlama veya evlilik planları yapma konusunda aceleci davranmamalısınız.

6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: Ayrılık mı aşk mı?

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs):
Aşk ve aile meseleleri zorlayıcı olabilir. İlişkinizi kurtarmaya dair umudunuz olsa da, bu dönemde son kararlar için acele etmemeniz önemli. Özellikle yıl sonu toplantılarında sabırlı olun.

6 Aralık Mars Retrosu başladı! İlişkileri sınavdan geçecek o burçlar: Ayrılık mı aşk mı?

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran):
Son dönemde ilişkinizde her şeyi sorguluyor olabilirsiniz. Eski partnerlerden gelen mesajlara karşı dikkatli olun, geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak adına bu süreçte içsel bir anlayış geliştirin.

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