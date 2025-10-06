Trend Galeri Trend Yaşam 6 Ekim ne günü? İstanbul’un Kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı kutlanıyor, tarihteki önemi ne?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü coşkuyla kutanıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri tarafından 13 Kasım 1918'de işgal edilen şehir, yaklaşık 5 yıl süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te yeniden özgürlüğüne kavuştu. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu anlamlı gün, İstanbul'un bağımsızlık mücadelesini ve milli direnişin gücünü hatırlatıyor. Peki, 6 Ekim ne günü, İstanbul'un Kurtuluşu'nun tarihi önemi nedir? İşte 6 Ekim'in önemi ve tarihçesi...