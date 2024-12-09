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60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı yapılırken kayma yaşandı. Bu neden 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü. Apartman sakinleri binaya dükkândan girip çıkmaya başladı. Nöbet tutarak durumu yakından takip eden yönetici yaşananları şöyle anlattı…

İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:02
60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Tokat merkezdeki bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı. Olayda 60 daire bulunan binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı.

60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Yaşanan kayma nedeniyle binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tutarak durumu yakından takip ediyor.

60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, "İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi.

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