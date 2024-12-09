60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!

Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, "İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi.