Trend
Galeri
Trend Yaşam
60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!
60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor!
Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı yapılırken kayma yaşandı. Bu neden 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü. Apartman sakinleri binaya dükkândan girip çıkmaya başladı. Nöbet tutarak durumu yakından takip eden yönetici yaşananları şöyle anlattı…
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:02