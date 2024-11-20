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60 yaşında ama 20'sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

60 yaşında olmasına rağmen 20'lerindeki gençliğiyle göz kamaştıran Alejandra Marisa Rodríguez, genç kalmanın sırrını tüm dünyayla paylaştı. Miss Buenos Aires unvanını kazanan 60 yaşındaki avukat ve gazeteci cilt bakımından, egzersiz ve beslenmeye kadar günlük yaşamına dair verdiği tüyolarla, yaşlanmayı durdurmak isteyen herkes için önerilerde bulundu. Alejandra Marisa Rodríguez "Yaş sadece bir sayı" diyerek, genç kalmanın yaşla değil, yaşam tarzıyla ilgili olduğunu vurguluyor. İşte, genç kalmanın tüm sırları...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:23
60 yaşında ama 20’sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

60'ına merdiven dayamış olmasına rağmen 20'lerindeki enerjisiyle dikkat çeken Alejandra Marisa Rodríguez, gençlik sırrını anlattı! Cilt bakımından egzersize kadar uzanan geniş bir yelpazede verdiği tavsiyelerle, yaşlanmanın önüne geçmek isteyenlere ilham veriyor. "Genç kalmak bir seçimdir" diyen Alejandra Marisa Rodríguez, yaşam tarzıyla herkese örnek oluyor.

60 yaşında ama 20’sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

BİR İLKE İMZA ATTI!

MiGeçtiğimiz yılın sonunda Miss Universe güzellik yarışması, 1958'den bu yana uygulanan yaş sınırının kaldırılmasıyla daha kapsayıcı hale geldi. Bu yıldan itibaren yarışma artık 18-28 yaş arası kadınlarla sınırlı olmayacak.

Bu gelişme sonrasında 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilerek bir ilke imza attı.

60 yaşında ama 20’sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

Alejandra Marisa Rodríguez, düzinelerce genç kadına karşı yarışmasına rağmen Buenos Aires Güzeli unvanını kazandıktan sonra yakın zamanda sosyal medyada viral oldu.

60 yaşında ama 20’sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

Kendisi şunları söyledi: "Miss Buenos Aires 2024 unvanını kazandığım için çok heyecanlı ve onurluyum."

Rodríguez sahnede, "Bütün kadınlara güzelliğin yaşının olmadığını ve engelleri aşabileceğimizi göstermek istiyorum" dedi. "Fiziksel olarak çalıştım, kendime olan güvenimi geliştirdim ve sahnede becerilerimi geliştirdim. Kadınların güçlenmesinin hiçbir sınırı olmadığını göstermek istedim."

60 yaşında ama 20’sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

GENÇ GÖZÜKMESİNİN SIRRINI PAYLAŞTI

Görünüşünden ve yaşına göre nasıl bu kadar iyi görünmeyi başardığından bahseden Alejandra Marisa Rodríguez, haftada üç kez spor yaptığını, aralıklı oruç tuttuğunu, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalıştığını ve iyi cilt kremleri kullandığını söyledi.

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