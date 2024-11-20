Trend Galeri Trend Yaşam 60 yaşında ama 20'sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

60 yaşında ama 20'sinde gösteriyor... Cilt bakımından egzersize kadar: Genç kalmanın tüm sırlarını anlattı!

60 yaşında olmasına rağmen 20'lerindeki gençliğiyle göz kamaştıran Alejandra Marisa Rodríguez, genç kalmanın sırrını tüm dünyayla paylaştı. Miss Buenos Aires unvanını kazanan 60 yaşındaki avukat ve gazeteci cilt bakımından, egzersiz ve beslenmeye kadar günlük yaşamına dair verdiği tüyolarla, yaşlanmayı durdurmak isteyen herkes için önerilerde bulundu. Alejandra Marisa Rodríguez "Yaş sadece bir sayı" diyerek, genç kalmanın yaşla değil, yaşam tarzıyla ilgili olduğunu vurguluyor. İşte, genç kalmanın tüm sırları...