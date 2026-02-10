Trend
63 gün bir mağarada karanlıkta yaşadı! İnsan vücudu hakkında korkunç gerçeği böyle keşfetti
Zifiri karanlıkta tam 63 gün boyunca bir mağaraya hapsoldu, dışarı çıktığında ise tüm dünyanın biyoloji bilgisini kökünden değiştirdi! Ne saati vardı ne de güneş ışığı... Günleri değil haftaları karıştırdı, ancak beyninin derinliklerinde keşfettiği gizemli mekanizma bugün NASA'nın Mars planlarından kanser tedavilerine kadar her şeyi yönetiyor. Genç bilim insanı Michel Siffre'nin yerin 130 metre altında yaşadığı o dehşet verici deneyin sonuçları, 60 yıl sonra bugün bile bilim dünyasını sarsmaya devam ediyor. İşte insan sınırlarını zorlayan o inanılmaz hikayenin bilinmeyenleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 15:38