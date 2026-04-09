67 yaşında gençlere taş çıkarıyor! Felç geçiren profesörden yaşlanmayı durduran 5 alışkanlık

Birçok insan yaş almayı "yavaşlamak" ile eş tutsak da, dünyaca ünlü genetik profesörü Tim Spector bu algıyı yerle bir ediyor. 50'li yaşlarında geçirdiği kritik bir sağlık uyarısından sonra hayatını tamamen değiştiren Spector, şu an 67 yaşında ve hayatının en sağlıklı döneminde. "Asla geç değil" dedirten bu başarı hikayesinin arkasında ise pahalı spor salonları değil, bilimsel temelli 5 altın kural yatıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 07:59
Genetik profesörü Tim Spector, sporla herkes kadar ilgilenen ve gençliğinde hareketi "minimumda tutan" bir akademisyendi. Ancak 50'li yaşların başında yaşadığı mini felç, onun için gerçek bir uyandırma servisi oldu.

Bugün 67 yaşında olan Spector, ağırlık antrenmanlarından yogaya, bisikletten yüzmeye kadar uzanan rutiniyle sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da formunun zirvesinde.

Peki, Spector bu dönüşümü nasıl başardı?

KARAR ANINI SABAHA TAŞIYIN: ERTELEME TUZAĞINI BOZUN

Spector'a göre en büyük hata, egzersizi günün sonuna bırakmak. "Akşam olunca yorgunluk ve günlük işler bahane olur," diyen profesör, hareket etmeyi günün ilk işi haline getirmiş.

Sabah yataktan kalktığınızda, zihniniz "Neden yapmalıyım?" diye sorgulamaya fırsat bulamadan harekete geçmek, disiplinin en kestirme yolu.

KENDİ "NEDEN"İNİZİ BELİRLEYİN

Sadece "zayıflamak" için spor yapmak genellikle yarım kalır. Spector'un motivasyonu ise her yıl çocuklarıyla çıktığı kayak tatili. Onlara ayak uydurabilmek, doğada özgürce hareket edebilmek onun için en büyük itici güç.

Sizin motivasyonunuz ne? Torunlarınızla parkta oynamak mı, yoksa ağrısız bir emeklilik mi? Hedef kişiselleştiğinde, spor bir görev olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüşüyor.

NEFRET ETTİĞİNİZ EGZERSİZİ YAPMAYIN

"Spor salonuna gitmekten sıkılıyorum," diyecek kadar dürüst bir yaklaşıma sahip. Spector, sürdürülebilirliğin sırrını keyif almakta bulmuş. Haftada üç gün bisiklet, aralara serpiştirilen pilates ve yazın denizle buluşan bir rutin...

Eğer bir spordan nefret ediyorsanız, onu ömür boyu yapamazsınız. Size hitap eden branşı bulana kadar denemeye devam edin.

VERİLERLE YÜZLEŞİN: SAĞLIĞINIZI ÖLÇTÜRÜN

Kondisyonunuzu "iyi" sanıyor olabilirsiniz, peki ya gerçekler? Spector, düzenli vücut kompozisyonu ve güç testleri yaptırarak eksiklerini belirlediğini söylüyor.

Özellikle yaşla birlikte azalan kas kütlesini korumak için bilimsel verileri takip etmek, motivasyonu somut bir zemine oturtuyor.

HAREKETİ "SPOR SAATİ"NE HAPSETMEYİN

Onun için şehir içinde yürümek veya toplu taşıma kullanmak sadece bir ulaşım tercihi değil, gizli bir antrenman. Her gün onar dakikalık küçük yürüyüşlerin toplamı, haftalık bazda devasa bir sağlık yatırımına dönüşüyor.

Adım sayısına takılmak yerine, gün içindeki hareketsiz anları minimuma indirmeyi hedefleyin.

TEKNOLOJİYE TAKILMAYIN

Pek çok insan "akıllı saatim yok", "nabız bandım eksik" diyerek spora başlamayı erteliyor. Spector'un bu noktadaki tavsiyesi net: Teknolojiyi bir engel değil, sadece bir yardımcı olarak görün.

Kendisi de karmaşık cihazlar yerine uyku, kalp atış hızı ve hareketi takip eden sade bir sistem kullanıyor.

Unutmayın, binlerce liralık bir akıllı saat sizi yataktan kaldırmaz; sizi yataktan kaldıran şey kurduğunuz düzenli alışkanlıktır.