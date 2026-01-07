8.000 yıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! "Dünyanın en besleyici yiyeceği" bakın hangisiymiş...

8.000 yıl öncesine dayanan tarihiyle Aztek, İnka ve Maya medeniyetlerinin temel besin kaynaklarından biri olan amarant, o dönemde sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda dini törenlerin de vazgeçilmez bir parçasıydı. Bugün ise modern bilim, bu antik tahılın neden bu kadar değerli olduğunu besin profiliyle kanıtlıyor.