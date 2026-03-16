81 ilde genç çiftlere 10 milyar TL destek! Hesaplara bugün yatırıldı: İşte evlilik kredisi başvuru şartları

GERİ ÖDEMELER HER ÇOCUK İÇİN 12 AY ERTELENİYOR

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.