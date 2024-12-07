Trend Galeri Trend Yaşam 81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

Türkiye'nin 81 ilinin eski adları, bu şehirlerin köklü tarihini ve Anadolu'nun zengin bir bölgesi olması nedeniyle çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Antik Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Pers isimleri, kültürel ve tarihi zenginliklerin bir göstergesidir. Günümüzde kullanılan isimler zamanla değişmiş olsa da, her ad yerleşimlerin kökenini ve geçmişte ne anlama geldiğini hatırlatır.

Giriş Tarihi: 07.12.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 08:48
81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

Tarih boyunca birçok değişim geçirse de Anadolu'nun kadim medeniyetlerinin izlerini görmek şehir isimlerinde oldukça fark edilen bir durum. Peki sizin memleketinizin ismi nereden geliyor? İşte sizi geçmişte yolculuğa çıkarak o liste...

81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

81 ilin binlerce yıllık tarihi! Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz? İşte il il o gizemli geçmiş...

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

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