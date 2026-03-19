Trend Galeri Trend Yaşam 81 ilin isim atlası güncellendi! Memleketinizin eski adını biliyor musunuz? Binlerce yıllık o gerçek...

Anadolu'nun kadim toprakları, binlerce yıllık serüveni boyunca Antik Yunan'dan Roma'ya, Hitit'ten Osmanlı'ya kadar sayısız uygarlığın mirasını birer mühür gibi üzerinde taşımıştır. 81 ilimizin her birine sinmiş olan bu eski isimler, sadece birer kelime değil; bu coğrafyanın çok katmanlı kültürel dokusunu ve tarihsel derinliğini yansıtan yaşayan birer hafıza kaydıdır. Şehirlerin bugünkü adları modern kimliklerini temsil etse de, geçmişten gelen o arkaik isimler, bu toprakların ev sahipliği yaptığı her medeniyetin bıraktığı eşsiz izleri ve yerleşimlerin stratejik önemini günümüze taşımaya devam etmektedir.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:49
Anadolu'nun kadim topraklarında bir zaman yolculuğuna hazır mısınız? İşte Türkiye'nin 81 ilinin tarih boyunca taşıdığı, her biri farklı bir medeniyetin izini taşıyan o unutulmaz eski isimleri!

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

5. Aksaray - Archelais: Antik çağlarda kullanılan ismi. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehirdi.

6. Amasya- Amaseia: Yunan tarihçilerine göre Amasya, ismini Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden almıştır.

7. Ankara- Ankyra: Galatlar döneminden itibaren kullanılan bu isim, Yunanca'da "çapa" anlamına gelir.

8. Antalya - Attaleia: Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.

9. Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlerden kalma bir isimdir.

10. Artvin - Livana: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir. Arapça kökenli olduğu düşünülür.

11. Aydın - Tralleis: Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biridir.

12. Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır.

13. Bartın - Parthenios: Antik çağlarda bölgenin adıydı.

14. Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir. Batman ismi daha yenidir.

15. Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans döneminde kullanılmış olan bir isimdir.

16. Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde kullanılmış, kalenin adıydı.

17. Bingöl- Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.

18. Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen isimdir.

19. Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen isimdir.

20. Burdur- Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı tam olarak bilinmeyen bir isimdir.

21. Bursa- Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulmuştur, adı ondan gelir.

22. Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentleri olarak bilinir.

23. Çankırı- Gangra: Antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi.

24. Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan bir isimdir.