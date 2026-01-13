86 yıl sonra tarihi değişim! 2026’da Türkiye nüfusunda dengeler altüst oluyor: Dikkat çeken 2075 detayı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2025 yılının 9 ayında 315 bin 710 kişi artarak 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in nüfus projeksiyonu verilerine göre; 86 yıl sonra bir ilkin yaşanması ve 2026'da Türkiye nüfusunda dengelerin değişmesi bekleniyor. Peki bu yıl gerçekleşmesi beklenen bu değişimi detayları nedir? İllere göre nüfus dağılımı nasıl? İşte detaylar...
TÜİK'in 2023-2100 nüfus projeksiyonuna göre yıllar itibarıyla erkek ve kadın nüfusu şöyle:
|
Yıllar
|
Kadın
|
Erkek
|
Toplam Nüfus
|
2023
|
42.638.306
|
42.734.071
|
85.372.377
|
2024
|
42.878.019
|
42.933.857
|
85.811.876
|
2026
|
43.340.055
|
43.314.221
|
86.654.276
|
2030
|
44.191.468
|
43.996.753
|
88.188.221
|
2050
|
47.392.442
|
46.382.176
|
93.774.618
|
2075
|
44.901.967
|
43.384.974
|
88.286.941
|
2100
|
39.085.669
|
37.713.747
|
76.799.416