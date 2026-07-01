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90 günde yetişti dev hasat başladı! Karpuz alırken sakın bunu yapmayın: İşte iyi karpuzun sırrı!
90 günde yetişti dev hasat başladı! Karpuz alırken sakın bunu yapmayın: İşte iyi karpuzun sırrı!
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda beklenen büyük hasat dönemi, zorlu hava şartlarına ve rekolte kayıplarına rağmen Ege'nin kalbinde resmen başladı. Komşu bölgelerde üreticiyi vuran zirai don ve dolu felaketinin gölgesinde devam eden hummalı mesaide, tarladan sofraya en iyi karpuzun nasıl seçileceği de ilk kez paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:13