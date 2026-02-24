9400 yıllık sır kapısı Anadolu’da aralandı! Bu evlerin ne kapısı ne penceresi var: İşte akıl almaz o sebep!

PEKİ NEMRUT DAĞI'NIN GİZEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin doğusunda, bulutların üzerinde yükselen devasa taş kafalar ve gizemli bir krallık... Adıyaman il sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda antik dünyanın en iddialı projelerinden biri. Peki, Kommagene Kralı I. Antiochos neden bu zirveye devasa heykeller diktirdi? İşte UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu büyüleyici yer hakkında bilmeniz gereken her şey!