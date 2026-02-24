9400 yıllık sır kapısı Anadolu’da aralandı! Bu evlerin ne kapısı ne penceresi var: İşte akıl almaz o sebep!

Konya Ovası'nın ortasında, binlerce yıl önce kapısı olmayan, pencereleri bulunmayan ve insanların çatılardan evlerine girdiği tuhaf bir şehir yükseliyordu. Bugün soframızda yediğimiz ekmeğin genetik kökenlerinden, insanlık tarihindeki ilk diş ağrısına kadar modern yaşama dair bildiğimiz ne varsa, kökleri Çatalhöyük'ün 160 kat sıvanmış duvarlarında gizli. Vahşi doğayı dize getiren bu "Neolitik toplu konut" projesi, tarım devriminin ve yerleşik hayatın karanlıkta kalmış tüm kodlarını yeniden yazıyor. İşte 9400 yıl öncesinden günümüze ulaşan, ezber bozan o yaşam stratejisi...