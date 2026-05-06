A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026: FIFA Dünya Kupası milli maçları ne zaman?

2026 Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, Türkiye Millî Futbol Takımı da geri sayıma geçti. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.Futbolseverler, "Milli maçlar hangi tarihlerde oynanacak?" sorusunun yanıtını merak ederken, turnuvanın başlangıç takvimi ve kritik karşılaşmaların saatleri de netlik kazandı. Bizim Çocuklar'ın Kuzey Amerika'daki zorlu serüvenine dair tüm ayrıntılar şimdiden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarı elde eden Türkiye Millî Futbol Takımı, grup aşamasında güçlü rakiplerine karşı avantaj yakalamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yıllar sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda yer alacak ay-yıldızlı ekip, bu kez 48 takımlı yeni formatta ilk deneyimini yaşayacak.Bu mücadeletyi takip etmek isteyennler maçların detaylarını araştırıyor.

DÜNYA KUPASI 2026: MİLLİ MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan FIFA Dünya Kupası 2026 için geri sayım sürerken, milli takımların maç programları da netleşmeye başladı. Taraftarlar, ülkelerinin sahaya çıkacağı tarihleri yakından takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN GRUP YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, turnuvanın grup aşamasında üç önemli karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta Avustralya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, ardından Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, grubun kaderini belirleyecek kritik sınavlar olarak öne çıkıyor.

MAÇ TAKVİMİ VE SAATLER

Milli takımın grup aşamasındaki maç tarihleri şu şekilde açıklandı: Türkiye, 14 Haziran 2026'da Avustralya ile, 20 Haziran 2026'da Paraguay ile ve 26 Haziran 2026'da ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların saatleri ev sahibi ülkelerin saat dilimine göre belirlenirken, Türkiye'deki izleyiciler için maçlar çoğunlukla sabahın erken saatlerine denk geliyor.

ELEME TURLARI VE FİNAL HEYECANI

Grup aşamasının ardından en başarılı takımlar eleme turlarına yükselerek şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Turnuvanın final karşılaşması ise Temmuz ayının ortasında oynanacak ve dünya şampiyonu belli olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör