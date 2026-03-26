Trend Galeri Trend Yaşam A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçında A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile mücadele edecek. Milli maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek ve karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 00:16
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, Dünya Kupası'na gitme yolunda Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Takım bu turu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turunda final oynayacak. İşte, Türkiye - Romanya maç tarihi ve saati;

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde UEFA, Türkiye-Romanya maçında görev alacak hakemleri duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Romanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak. A Milli Takım bu turu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turunda final oynayacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Park'ta oynanacak milli maç TV8'den şifresiz yayınlanacak.

FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroya 30 futbolcu çağrıldı.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)