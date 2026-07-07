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A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...

A101 aktüel 9 Temmuz 2026 kataloğu ile yaz fırsatları raflara taşınıyor. Teknolojiden kamp ürünlerine, mutfak gereçlerinden oto aksesuarlarına kadar pek çok indirimli ürün bu hafta A101 mağazalarında sizleri bekliyor. İşte perşembe günü satışta olacak indirimler.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:21
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...

A101, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" indirimli ürünler listesini yayınladı. Yaz sezonunun getirdiği ihtiyaçlara odaklanan bu haftaki kampanya döneminde; elektrikli ulaşım araçları, kamp ekipmanları, soğutma çözümleri ve mutfak teknolojileri geniş bir yelpazede tüketicinin beğenisine sunuluyor. A101 aktüel ürünler listesi yayında!

A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...

A101 AKTÜEL KATALOG 9 TEMMUZ 2026

  • Doğum Günü Tokası: 79,50 TL
  • Doğum Günü Tacı: 129 TL
  • Hasır Kadın Omuz Çantası: 549 TL
  • Tek Kişilik Yatak Alezi: 299 TL
  • Çift Kişilik Yatak Alezi: 399 TL
  • Koltuk Örtüsü: 249 TL
  • Erkek Yazlık Bambu Soket Çorap: 49,50 TL
  • Geniş Omuzlu Gecelik Elbise: 249 TL
  • Çocuk Alıştırma Sütyeni: 149 TL
  • Yüz Havlusu: 125 TL
  • Banyo Havlusu: 229 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü: 189 TL
  • Sofra Bezi: 69,50 TL
  • Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li: 89,50 TL
  • Kurulama Bezi 3'lü: 55 TL
  • Metal Ayaklı Peluş Puf: 1.499 TL
  • Askı Çeşitleri: 39,50 TL
  • Dikey Takı Organize Edici: 99,50 TL
  • Hasır Sepet Çeşitleri: 189 TL
  • Hasır Tepsi: 289 TL
  • Sıvı Sabunluk Diş Fırçalık Set: 69,50 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 1.499 TL
  • 4 Kademe Şezlong Sandalye: 1.299 TL
  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 349 TL
  • Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi: 379 TL
  • Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi: 379 TL
  • Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 379 TL
  • Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi (Çocuk/Kedi Figürlü): 349 TL
  • Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi: 499 TL
  • Büyük Boy Dekoratif Saksı: 219 TL
  • Orta Boy Dekoratif Saksı: 159 TL
  • Termos (500 ml): 399 TL
  • Sinek Öldürücü Cız: 399 TL
  • Sinek Engelleyici LED Gece Lambası: 115 TL
  • Solar Aydınlatma Sistemi: 1.299 TL
  • Solar Şarjlı El Feneri: 399 TL
  • Şekilli Bahçe Dekoru: 69,50 TL
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A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • Oto Kauçuk Paspas: 499 TL
  • Oto Araç İçi Buzdolabı: 2.299 TL
  • Metalize Oto Direksiyon Güneşliği: 129 TL
  • Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL
  • Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik: 399 TL
  • Oto Ön Cam Güneşliği: 99,50 TL
  • Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı: 599 TL
  • Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü: 129 TL
  • Motor Carplay (Kablosuz Ekran): 2.699 TL
  • Motor İnterkom: 999 TL
  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası: 1.190 TL
  • Oto USB Soğutucu Fan: 299 TL
  • Oto Mikrofiber Temizleme Eldiveni: 159 TL
  • Araç İçi Toz Temizleme Fırçası: 99,50 TL
  • Oto Şarjlı Araç Kompresörü: 999 TL
  • Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası (Teleskobik): 249 TL
  • Oto Şarjlı Köpük Makinesi: 699 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • Waffle Makinesi: 999 TL
  • Çay Makinesi: 1.599 TL
  • Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici: 699 TL
  • Araç Tipi El Süpürgesi: 499 TL
  • Türk Kahvesi Makinesi: 499,50 TL
  • Buharlı Ütü: 3.399 TL
  • Soğuk Buharlı Masaüstü Fan: 499 TL
  • Ayaklı Ventilatör: 999 TL
  • Kule Tipi Ventilatör: 1.399 TL
  • El Fanı: 179 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • Bluetooth Hoparlör (Silindir/Işıklı): 1.399 TL
  • Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu: 999 TL
  • İkili Yaka Mikrofonu: 599 TL
  • Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 549 TL
  • Su Buharlı Şarjlı El Fanı: 249 TL
  • Bluetooth Hoparlör (Kutu Tasarımlı): 479 TL
  • Şarjlı Masaüstü Fan: 199 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 5.499 TL
  • 12 Jant Bisiklet (Çocuk): 1.699 TL
  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet: 4.999 TL
  • 4 Kişilik Kamp Çadırı: 2.599 TL
  • 3 Kişilik Kamp Çadırı: 1.699 TL
  • Çift Kişilik Şişme Yatak + 2 Yastık + Pompa + Tamir Yaması Seti: 1.899 TL
  • Tek Kişilik Şişme Yatak: 799 TL
  • Çift Kişilik Şişme Yatak (Yalnız Yatak): 1.299 TL
  • Kamp Yatağı (Katlanır Somya Tipi): 949 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
  • Porselen Kase (14 cm): 44,50 TL
  • Bambu Standlı Porselen Sunumluk 3'lü: 299 TL
  • Porselen Çerezlik: 29,50 TL
  • Erzak Kabı (4 L): 59,50 TL
  • Erzak Kabı (2,5 L): 44,50 TL
  • Erzak Kabı (1,3 L): 29,50 TL
  • Bambu Çerezlikli Kahve Takımı: 399 TL
  • Kapaklı Mikser Kabı (3 L): 109 TL
  • Saklama Kabı 3'lü (500 ml): 119 TL
  • Dekoratif Ayna: 349 TL
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

Benzinli Motosiklet (125 cc): 44.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...

YAZA ÖZEL A101 İNDİRİMLERİ

A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
A101 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Bu perşembe neler var? Kamp ürünleri, bisiklet, güneş brandası...
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör