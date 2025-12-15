Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL BU HAFTA!✨ A101 aktüel 18 Aralık 2025: Cam temizleme robotu geliyor!

A101 yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı!18 Aralık indirimleri, yılbaşına özel ürünlerle birlikte alışveriş sepetlerini doldurmaya hazırlanıyor. Bu hafta market raflarında; katı meyve sıkacağı, cam temizleme robotu, şarjlı doğrayıcı, halı yıkama makinesi, tencere setleri ve servis gereçleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.Bunun yanı sıra takı çeşitleri, makyaj organizeri, masa örtüsü, paspas takımı, yastık ve alez gibi birçok üründe dikkat çeken kampanyalar yer alıyor.Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2025 23:19