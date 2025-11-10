Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL PERŞEMBE FIRSATLARI! A101 aktüel 13 Kasım indirimleri: kondisyon bisikleti, kirli sepeti, halı yıkama makinesi...

A101 aktüel kataloğu yayımlandı! 13 Kasım 2025 tarihli A101 indirimleriyle alışveriş sepetleri dolacak. Alışverişseverler için birbirinden farklı kategoride ürünler göze çarpıyor. Bu hafta halı yıkama makinesi, elektrikli semaver, waffle makinesi, epilasyon cihazı gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca saklama kabı setleri, kondisyon bisikleti, kirli sepeti, çöp kovası ve mutfak önlüğü gibi ürünler de büyük indirim fırsatları dikkat çekiyor. Peki, 13 Kasım A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte yeni haftanın A101 indirimli ürünleri…