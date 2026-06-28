Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL Temmuz ayı indirimleri belli oldu! Bu Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Elektrikli moped, beyaz eşya…

A101 AKTÜEL Temmuz ayı indirimleri belli oldu! Bu Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Elektrikli moped, beyaz eşya…

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dev market zinciri 2 Temmuz 2026 tarihinde mağazalarda yerini alacak indirimli ürünlerini duyurdu. Temmuz ayına özel çeşit çeşit ürün, indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Öte yandan haftanın en dikkat çeken ürünü ise elektrikli moped oldu. İşte 2 Temmuz a101 aktüel ürünler kataloğu listesi…

Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:16