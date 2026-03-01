Trend Galeri Trend Yaşam ABD-İsrail mi yoksa İran mı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran misilleme olarak bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. İran ordusu, son olarak ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln" uçak gemisini balistik füzelerle hedef aldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD-İsrail ve İran'ın askeri güçleri yeniden gündem oldu. Peki hangi ülke kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 17:42
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından Tahran yönetimi misilleme saldırıları başlattı. Çevre ülkelerdeki ABD üsleri ve İsrail'in Beyt Şemeş kenti hedef alındı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ülkelerin askeri güçleri yeniden gündeme geldi. Hangisi daha güçlü? ABD ve İsrail mi yoksa İran mı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi...

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

145-BUTAN

144-BELİZE

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

142-SURİNAM

141-LİBERYA

140-SİERRA LEONE

139-KOSOVA

138-BENİN

137-SOMALİ

136-MOLDOVA

135-PANAMA

134-İZLANDA

133-BOSNA HERSEK

132-GABON

131-MADAGASKAR

130-BOTSVANA

129-EL SALVADOR

128-KARADAĞ

127-BURKİNA FASO

126-SENEGAL

125-LAOS

124-NEPAL

123-MORİTANYA

122-NAMİBYA