ABD-İsrail mi yoksa İran mı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran misilleme olarak bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. İran ordusu, son olarak ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln" uçak gemisini balistik füzelerle hedef aldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD-İsrail ve İran'ın askeri güçleri yeniden gündem oldu. Peki hangi ülke kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 17:42