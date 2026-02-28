ABD-İsrail saldırısına Rusya ve Çin ne dedi? Dünya Orta Doğu’daki sıcak savaşa kilitlendi

ABD'yi kastederek, "Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi." ifadesini kullanan Medvedev, şunları kaydetti:

"İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."

Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur." görüşünü paylaştı.

ABD'nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu'nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.