ABD ve İran’ın onurlu çıkış yolu için tek adres Türkiye ve Erdoğan | Okan Müderrisoğlu yazdı

Trump ve ona eşlik eden ekibi, tarihi ve dini kökeni olan faşist söylemlere sarıladursun savaş nitelik ve öncelik değiştirdi. Pentagon en az 50 milyar dolar maliyet çıkarması beklenen bu savaşı, İran'ın stoklarındaki zenginleştirilmiş uranyumu bulabilmek için özel kuvvet harekâtına ve Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine açılmasına endeksledi. İşte o noktada, müttefikleri ile kaçınılmaz "stratejik kırılmayla" da yüzleşti. Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan kendimize bir kazanç sağlamıyoruz. Buradan petrolü alan ülkelerin savaşa ve savunmaya katılması gerekiyor" dedi. Körfeze deniz gücü göndermesi için Çin-Fransa-Japonya- Güney Kore-Birleşik Krallık-Hindistan ve Almanya'ya çağrıda bulundu. Bir adım ileri giderek Hürmüz Boğazı için kurulmasını istediği deniz misyonuna katkı vermemesi halinde, "NATO için sonu kötü olur" tehdidini de savurdu.

Bu sırada Amerikan Savaş Bakanlığı, Japonya'nın Okinawa kentinde bulunan, Pasifik bölgesi için hızlı müdahale gücü olarak hazır beklettiği 2.500 kişilik 31. Deniz Piyade Birliği'ni Ortadoğu'da konuşlandırma kararı aldı. Böylece, İsrail'in peşine takılan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde mayınlı hızlı botlar ve insansız hava araçlarıyla oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etmeye yöneldi.

Unutmadan... Almanya, İspanya ve İtalya bu aşamada asker göndermeyeceklerini açıkladı. Hatta Alman hükümet sözcüsü, "İran savaşı, NATO'nun savaşı değildir" diye keskin bir dil kullandı. İngiltere Başbakanı Starmer, İran'a karşı doğrudan saldırılara katılmayacaklarını yineledi. Müttefiklerle birlikte uluslararası deniz trafiğini koruyacak ortak güvenlik planına ise şartlı yeşil ışık yaktı. Operasyonun; uluslararası hukuki dayanakla birlikte açık siyasi hedefler taşıması, nasıl biteceğinin planlanmış olması ve bölgesel sonuçlarının hesaplanması gerektiğini vurguladı.