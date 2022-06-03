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ABD'de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini duyurdu. Polis ve Başsavcılık tarafından 3 yıl boyunca yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilen çete üyeleri arasında Akasya Yaşaroğlu (26) adlı bir Türk vatandaşı bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:03
ABD’de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

ABD'DE BÜYÜK VURGUN! TÜRK KIZI AKASYA YAŞAROĞLU SORGUDA...

ABD’de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

Son dakika haberine göre; New York polisi ve New York Baş Savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon sonunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay'den satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığını duyurdu.

ABD’de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

Savcılık iddianamesinde Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun da ismi yer aldı.

ABD’de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

ORGANİZE SUÇ ÇETESİ EKONOMİMİZİ ETKİLEDİ

Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

ABD’de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...

Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı.

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