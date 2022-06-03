ABD'de büyük vurgun! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguda...
ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini duyurdu. Polis ve Başsavcılık tarafından 3 yıl boyunca yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilen çete üyeleri arasında Akasya Yaşaroğlu (26) adlı bir Türk vatandaşı bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:02
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:03