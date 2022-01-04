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ABD'de kar fırtınası alarmı! Biden uçakta mahsur kaldı

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington DC'de "yoğun kar yağışı"nın beklendiğini ve kar kalınlığının 17 santimetreyi bulabileceği yönünde açıklamalarda bulunulmuştu. Washington DC'ye yılın ilk karı yağdı. Kar fırtınası nedeniyle federal ofisler ve okullar tatil edildi. Yeni yıl tatilinden dönen ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı...

Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:50
ABD’de kar fırtınası alarmı! Biden mahsur kaldı

ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

ABD’de kar fırtınası alarmı! Biden mahsur kaldı

Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.

ABD’de kar fırtınası alarmı! Biden mahsur kaldı

BASIN BRİFİNGİ İPTAL EDİLDİ

Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.

ABD’de kar fırtınası alarmı! Biden mahsur kaldı

KAR KALINLIĞININ 7 İLA 17 SANTİMETREYİ BULACAK

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Biriminden (NWS) yapılan açıklamada, Washington ve çevresinde kar kalınlığının 7 ila 17 santimetre ve rüzgarın hızının saatte 56 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi, sürücülere "mecbur kalmadıkça yola çıkmama" uyarısı yapıldı.

ABD’de kar fırtınası alarmı! Biden mahsur kaldı

Bölgedeki Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

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