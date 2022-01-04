ABD'de kar fırtınası alarmı! Biden uçakta mahsur kaldı

ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.
Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.
BASIN BRİFİNGİ İPTAL EDİLDİ
Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.
KAR KALINLIĞININ 7 İLA 17 SANTİMETREYİ BULACAK
Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Biriminden (NWS) yapılan açıklamada, Washington ve çevresinde kar kalınlığının 7 ila 17 santimetre ve rüzgarın hızının saatte 56 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi, sürücülere "mecbur kalmadıkça yola çıkmama" uyarısı yapıldı.
Bölgedeki Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.