ABD'de kar fırtınası alarmı! Biden uçakta mahsur kaldı

ABD 'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için " kar fırtınası " uyarısı yapıldı.

Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.