Trend Galeri Trend Yaşam ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

ABD'de hayatını kaybeden sanal medya fenomeni 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın otopsisinde vücudunda darp ve işkence izlerine rastlandı. Ölümünden sorumlu tutulan ressam sevgili hala bulunamazken Yağmur Taktaş'ın acılı babası Orhan Taktaş'ın sözleri yürek burktu. "Rüyalarımda bana, 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı?' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum" dedi. Ailenin avukatı Fethi Öksüz ise dosyada gizlilik kararı olduğunu cinayet iddiasının doğru olduğunu öne sürerken katili annesinin finanse ettiğini iddia etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.05.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 11:08
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Aynı zamanda sanal medya ünlüsü olan Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

ALIKONULDU, DARP EDİLDİ VE AÇ BIRAKILDI İDDİASI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darbedildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

2 YIL ÖNCE FETHİ KABİR YAPILDI

Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

OTOPSİDE SİGARA SÖNDÜRME İZLERİ DETAYI

Öte yandan ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturuculara rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

RESSAM SEVGİLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Taktaş'ın darbedildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş ailesinin, Türkiye'de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

'EVLAT ACISI ÇOK ZOR'

Yağmur'un babası Orhan Taktaş, kızını rüyalarında gördüğünü belirterek, "Rüyalarımda bana, 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı?' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum. İrkilerek uyanıyorum. Evlat acısı çok zor bir şey. Yüreğimiz hala kan ağlıyor. Kızımın katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

'BİR EVLADIM VARDI, BİZDEN KOPARDI'

Anne Ayhan Taktaş ise kızının bir tutam saçını hala sakladığını ifade ederek, "Kızım defnedildikten sonra mezarı tekrar açılmak zorunda kalındı. Bir annenin yaşayabileceği en büyük acılardan biri bu. Tek başımıza kaldık. Bir evladım vardı, onu da bizden kopardı" dedi.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

'ANNESİ KATİLİ FİNANSE EDİYOR'

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz ise olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığını belirterek, "Yağmur'un katil zanlısı, elini kolunu sallayarak ABD'de geziyor. Annesi de onu finanse ediyor. Türkiye'de bir yakalama kararı çıkarılmış olsa da şahısla alakalı etki doğuran bir karar olmadı. Yağmur bir Türk vatandaşıydı. Ülkenin neresinde, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu kişi adalete teslim edilmeli.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Gülistan Doku soruşturması da 6 yıl sonra birtakım neticelere ulaştı. Biz 6 yıl beklemek istemiyoruz. Geç gelen adaletin daha da gecikmesini istemiyoruz" diye konuştu.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

'CİNAYET İDDİASI BÜYÜK OLASILIKLA DOĞRU'

ABD ve Türkiye'deki fethi kabir sonrası hazırlanan 2 otopsi raporunun da incelendiğine dikkat çeken avukat Öksüz, "ABD'den gelen raporun gecikmesinden dolayı Türk hekimler bu rapor üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının büyük olasılıkla doğru olduğunu bizlere gösteriyor.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Zaten Yağmur'un mesajlaşmalarında 'Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor' şeklinde ifadeler de var. Raporda da Yağmur'un darbedildiği, hatta işkenceye varacak şekilde beden bütünlüğüne zarar verildiği ortaya konuldu" dedi.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

Şüpheli A.C.F.'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Öksüz, "Bu konuda Türk ve ABD adli makamlarının iş birliği içerisinde bu sorunun çözümüne yoğunlaşmasını talep ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla annenin de babanın da dayanacak gücü kalmadı" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ABD