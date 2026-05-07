ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın avukatından çarpıcı iddia: ‘Annesi katili finanse ediyor’

ABD'de hayatını kaybeden sanal medya fenomeni 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın otopsisinde vücudunda darp ve işkence izlerine rastlandı. Ölümünden sorumlu tutulan ressam sevgili hala bulunamazken Yağmur Taktaş'ın acılı babası Orhan Taktaş'ın sözleri yürek burktu. "Rüyalarımda bana, 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı?' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum" dedi. Ailenin avukatı Fethi Öksüz ise dosyada gizlilik kararı olduğunu cinayet iddiasının doğru olduğunu öne sürerken katili annesinin finanse ettiğini iddia etti. İşte detaylar…