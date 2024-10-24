ABD'yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı'nın Cezayirli Hasan Paşa'sı tarihe geçti!

Osmanlı Devleti dünya tarihine damga vurdu. Çağ açıp, çağ kapatan cihana nam salan Osman Devleti yüzyıllar boyunca büyük komutanlar ve paşalar yetiştirdi. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa! Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada vergiye bağlayan tek kişi olarak kayıtlara geçen Hasan Paşa dönemi boyunca çok önemli hamlelerin içerisinde yer aldı. Aslanları bile evcilleştiren Hasan Paşa çok büyük bir ünü kavuştu. İşte Aslanlı Paşa - Cezayirli Hasan Paşa'nın merak edilen hayat hikayesi!