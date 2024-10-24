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ABD'yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı'nın Cezayirli Hasan Paşa'sı tarihe geçti!

Osmanlı Devleti dünya tarihine damga vurdu. Çağ açıp, çağ kapatan cihana nam salan Osman Devleti yüzyıllar boyunca büyük komutanlar ve paşalar yetiştirdi. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa! Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada vergiye bağlayan tek kişi olarak kayıtlara geçen Hasan Paşa dönemi boyunca çok önemli hamlelerin içerisinde yer aldı. Aslanları bile evcilleştiren Hasan Paşa çok büyük bir ünü kavuştu. İşte Aslanlı Paşa - Cezayirli Hasan Paşa'nın merak edilen hayat hikayesi!

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:24
ABD’yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı’nın Cezayirli Hasan Paşa’sı tarihe geçti!

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bağlayan tek kişin Osmanlı Devleti'ndeki Cezayirli Hasan Paşa! Çocukluğu Trakya bölgesinde geçen, deniz tutkunu Hasan Paşa küçük yaşta Belgrad Kuşatması'na da katıldı. İşte Hasan Paşa'nın Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya'lığa eşsiz hayat hikayesi!

ABD’yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı’nın Cezayirli Hasan Paşa’sı tarihe geçti!

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

ABD’yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı’nın Cezayirli Hasan Paşa’sı tarihe geçti!

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

ABD’yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı’nın Cezayirli Hasan Paşa’sı tarihe geçti!

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

ABD’yi dize getirdi: Dünyada ilk kez vergiye bağladı! Osmanlı’nın Cezayirli Hasan Paşa’sı tarihe geçti!

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

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