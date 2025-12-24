ABD’yi sarsan vahşet! Cani anne 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Cinayetlerden birkaç gün sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Singler'ın çoktan ABD'yi terk ettiği ortaya çıktı. 30 Aralık 2023'te Londra'da yakalanan zanlı, iade sürecini durdurmak için defalarca itirazda bulundu. Son temyiz başvurusu kasım ayında reddedildi ve iadenin önü açıldı.

HAYATTA KALAN ÇOCUĞUN KAN DONDURAN SÖZLERİ

Aileden hayatta kalan tek çocuk, annesinin saldırıdan önce "Tanrı'nın bunu yapmasını söylediğini" ya da "babalarının onları elinden alacağını" mırıldandığını anlattı.

Savcı Allen'ın verdiği bilgiye göre Kimberlee Singler, cinayet, cinayete teşebbüs ve birinci derece saldırı dahil olmak üzere toplam yedi ağır suçlamayla yargılanacak.