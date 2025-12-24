ABD’yi sarsan vahşet! Cani anne 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İki küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürmekle suçlanan, ardından suçu eski eşinin üzerine yıkmaya çalışıp ülkeden kaçan Colorado'lu anne Kimberlee Singler, İngiltere'de yakalanmasından yaklaşık iki yıl sonra ABD'ye geri getirildi. Colorado Bölge Savcısı Michael Allen, 36 yaşındaki Singler'ın ABD'ye dönüşünü salı günü düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Allen, 'Bugün tarihi bir gün. Bu, ceza adaleti sürecindeki ilk adımdır' ifadelerini kullandı. Singler'ın iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi. VELAYET KAVGASI KANLA BİTTİ Savcılığa göre Singler, 18 Aralık 2023'te eski eşiyle yaşadığı velayet mücadelesi sırasında 9 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki oğlunu öldürdü, 11 yaşındaki kızını ise ağır yaraladı. Eski eşinin, çocuklarla daha fazla görüşme hakkı kazanmasının ardından gerginliğin arttığı belirtildi. Cinayetlerden iki gün önce eski eşin kız kardeşinin onları tatile götürmek üzere alacağı ancak Singler'ın çocukları teslim etmeyi reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine babanın avukatı, cinayetlerin işlendiği gün çocukların iki gün sonra teslim edilmesine hükmeden bir mahkeme kararı çıkardı. HIRSIZ GİRDİ İDDİASI Singler, 19 Aralık gecesi polisi arayarak evlerine hırsız girdiğini iddia etti. Polis eve ulaştığında iki küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı, en büyük çocuk ise ağır yaralıydı. Anne, ifadesinde eski eşinin 'ailesini öldürmeyi hayal ettiğini' ve kendisini suçlayarak çocukların velayetini almak istediğini öne sürdü. Ancak mahkeme, bu savunmayı inandırıcı bulmadı. Cinayetlerden birkaç gün sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Singler'ın çoktan ABD'yi terk ettiği ortaya çıktı. 30 Aralık 2023'te Londra'da yakalanan zanlı, iade sürecini durdurmak için defalarca itirazda bulundu. Son temyiz başvurusu kasım ayında reddedildi ve iadenin önü açıldı. HAYATTA KALAN ÇOCUĞUN KAN DONDURAN SÖZLERİ Aileden hayatta kalan tek çocuk, annesinin saldırıdan önce 'Tanrı'nın bunu yapmasını söylediğini' ya da 'babalarının onları elinden alacağını' mırıldandığını anlattı. Savcı Allen'ın verdiği bilgiye göre Kimberlee Singler, cinayet, cinayete teşebbüs ve birinci derece saldırı dahil olmak üzere toplam yedi ağır suçlamayla yargılanacak.